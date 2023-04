In FIFA 23 startet mit „Trophy Titans“ ein brandneues Event – Alle Leaks und Infos

Wir haben euch in einem kurzen Video 5 alternative Spiele zu Diablo 4 zusammengestellt, die nicht Path of Exile sind.

FIFA 23 ist das neueste Spiel der FIFA-Serie, das am 28. September 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verö...

Das solltet ihr bei Leaks bedenken: Welche neuen Spezialkarten am Ende wirklich in FUT landen werden, kann man zurzeit nicht sagen. Die bisherigen Namen sind lediglich Leaks und keine offiziellen Informationen von EA. Gewissheit über die neuen Karten werden wir vermutlich erst zum Start des Events haben.

Wer sich also auf neue Spezialkarten für Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi gefreut hat, könnte also enttäuscht werden.

Wenn man sich den Twitter-Account des bekannten FUT-Leakers FUT Sheriff anschaut, dann kann man dort wieder so einige Leaks finden. So soll aus laut FUT Sheriff ausnahmsweise keine Upgrades für aktive Fußballer geben. Nur Hero- und Icon-Karten sollen neue, extrem starke Spezialkarten erhalten.

Wann startet das Event? Das neue „Trophy Titans”-Event startet zum Ende von FUT Birthday , an Karfreitag, dem 7. April um 19:00 Uhr. Das verrät uns ein Ladescreen in Ultimate Team.

Der Name alleine lässt allerdings bereits erahnen, dass es sich wohl um Karten für Spieler handeln könnte, die in ihren Karrieren ein paar Trophäen angehäuft haben. Auf Ähnliches lassen auch die aktuellen Leaks schließen, die wir weiter unten in diesem Beitrag zeigen.

Was ist „Trophy Titans” für ein Event? Da diese Promo bisher in noch keinem FIFA-Teil stattgefunden hat, kann man bisher noch nicht genau sagen, welche Besonderheiten die neuen Karten bieten können und nach welchen Kriterien sie ausgewählt werden und Upgrades erhalten.

In FIFA 23 Ultimate Team startet am Freitag ein neues Event, das den Namen „Trophy Titans” trägt. Wir verraten euch alle bekannten Infos und zeigen euch alle bisherigen Leaks.

