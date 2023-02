FIFA 23: Crossplay zwischen PlayStation, Xbox, PC – Was ist möglich?

In welcher Form bietet FIFA 23 Crossplay? Wir fassen alle Möglichkeiten rund um PlayStation, Xbox und PC zusammen.

Gibt es in FIFA 23 Crossplay? Ja, FIFA 23 bietet Crossplay, auf das viele lange gewartet haben. Allerdings sind nicht sämtliche Versionen mit allen Varianten kompatibel. Je nach Plattform gibt es Unterschiede, wer mit wem spielen kann.

Zudem sind nur bestimmte Modi im Crossplay verfügbar. Hier fassen wir alle Crossplay-Optionen zusammen.

FIFA 23 Crossplay mit PS5, Xbox Series X|S und PC – Oder PS4 und Xbox One

Wer kann miteinander spielen? Beim Crossplay in FIFA 23 ist entscheidend, dass die verschiedenen Generationen miteinander spielen können.

So ergeben sich zwei Pools, die untereinander Crossplay-kompatibel sind.

PS5, Xbox Series X|S und PC können miteinander spielen. Auch Stadia gehörte dazu, aber das gibt es nicht mehr.

PS4 und Xbox One können ebenfalls miteinander spielen.

Nicht möglich: Im Umkehrschluss kann man nicht in der eigenen “Konsolen-Familie” per Crossplay spielen. Die PS5 kann nicht gegen die PS4, die Xbox Series X|S nicht gegen die Xbox One spielen.

Welche Modi bieten Crossplay? Es gibt ausgewählte Modi, über die man im Crossplay auf andere Plattformen treffen kann. Das sind:

FUT Division Rivals (nicht im Koop)

FUT Champions

FUT Online Draft

FUT-Online-Freundschaftsspiele (nicht im Koop)

FUT-Spiele gegen einen Freund

Online-Freundschaftsspiele

Online-Saisons (nicht im Koop)

Virtual Bundesliga Wettkampfmodus

Wie aktiviere ich Crossplay in FIFA 23? Beim ersten Start ist Crossplay automatisch aktiviert. Wenn man es deaktivieren möchte, kann man dies in den Online-Einstellungen in FUT, VOLTA oder im FIFA-Hauptmenü tun.

Wie funktioniert der Transfermarkt in FIFA 23 mit Crossplay?

Das ist die Besonderheit: Auch der Transfermarkt in Ultimate Team wird über mehrere Plattformen hinweg geteilt, aber nicht in den “Crossplay”-Pools.

Stattdessen teilen sich folgende Plattformen je einen Transfermarkt:

Transfermarkt 1:

PS4

PS5

Xbox One

Xbox Series X|S

Stadia

Transfermarkt 2:

PC

Transfermarkt 3:

Nintendo Switch

Der PC und die Switch haben also jeweils einen eigenen Transfermarkt und sehen keine Spieler-Angebote von den anderen Plattformen.

Während einige Modi mittlerweile Crossplay bieten, hoffen Spieler in anderen Modi von FIFA 23 noch auf eine Ergänzung des Features – etwa in Pro Clubs. Doch auch da macht ein Fund Hoffnung auf Crossplay in der Zukunft.