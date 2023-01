FIFA 23 hat ein Geheimnis: 3 Monate nach Release finden Fans plötzlich einen Hollywoodstar

In FIFA 23 ist ein versteckter Kommentator aufgetaucht: Fans teilen Videos aus dem Spiel, in denen Ryan Reynolds am Mikrofon zu hören ist. Entscheidend ist dabei der richtige Club.

FIFA 23 ist nun etwas mehr als 3 Monate alt, doch erst jetzt ist ein kleines Easter Egg auf dem Radar der Spieler gelandet: Die Schauspieler Ryan Reynolds und Rob McElhenney können im Spiel Kommentare beisteuern, wenn man mit dem AFC Wrexham spielt.

Auf YouTube werden aktuell Clips geteilt, in denen Reynolds und McElhenney zu hören sind, wenn Wrexham auf dem Platz steht – etwa gegen den FC Liverpool, über den direkt hergezogen wird:

Die Partie bezeichnen die beiden als spezielles Match, ein großer Club fordere einen sehr kleinen Verein heraus. “Ein gigantischer Club gegen eine winzige, improvisierte Version eines Fußball-Clubs”, kommentiert Reynolds, worauf McElhenney antwortet: “Natürlich meinen wir Liverpool.”

“Kleiner Club, kleine Stadt”, geht es weiter, von einer “dichten Gemeinschaft in Liverpool” wird gesprochen, die den Community-geführten Verein zusammenhalten würde – gegenüber dem “massiven” AFC Wrexham”. Das Ganze ist offensichtlich als Scherz gemeint.

Danach bedanken sich die eigentlichen Kommentatoren bei “Ryan und Rob” und übernehmen wieder.

Eine ähnliche Nachricht wurde außerdem gefunden, wenn Wrexham gegen Stockport County spielt. Da witzeln die beiden, dass es immer noch “bitter” sei, dass Stockport anstatt Wrexham aufgestiegen sei, dafür sollten sie nun gedemütigt werden.

Ob es noch weitere solcher Easter Eggs gibt, ist bislang noch unbekannt. Zu finden ist der Kommentar nur bei den englischen Kommentatoren.

Was hat es mit Ryan Reynolds, Rob McElhenny und dem AFC Wrexham auf sich?

Der walisische Verein AFC Wrexham ist als der “drittälteste Verein der Fußballhistorie” bekannt, spielt als Fünftligist sportlich aber nur eine untergeordnete Rolle. Doch 2020 machte der Club plötzlich Schlagzeilen – weil Ryan Reynolds und Rob McElhenney den Verein kauften.

Seitdem treten die beiden als “Co-Owner” des Klubs auf und bringen ihn so immer wieder in die Öffentlichkeit. Auch eine Doku rund um den Verein und den Kauf durch Reynolds und McElhenney gibt es, dazu gibt es immer wieder humorbetonte Videos rund um den Verein.

So meldeten sich die beiden schon 2021 als der Verein in FIFA 22 aufgenommen wurde – im “Rest der Welt”, was die beiden offensichtlich sehr irritierte:

Für Reynolds ist es auch nicht der erste Gaming-Auftritt: Seine Figur aus dem Film “Free Guy” tauchte in Fortnite auf, inklusive eines kleinen Events. Der Film an sich drehte sich ebenfalls komplett um die Welt von Videospielen und kam gut an.

Hollywood in FIFA 23: Tatsächlich ist Ryan Reynolds nicht der erste Schauspieler, der in FIFA 23 auftauchte. Auch sein Kollege Jason Sudeikis ist im Spiel zu finden, in Form seiner Rolle “Ted Lasso”. Das ist die Hauptfigur der gleichnamigen Serie, in der ein völlig überforderter Football-Coach in England eine professionelle Fußballmannschaft übernehmen soll.

Nicht nur Ted Lasso, auch der komplette fiktive Verein “AFC Richmond” ist in FIFA 23 vertreten – inklusive seiner Spieler.

Was haltet ihr von dem Hollywood-Easter-Egg? Erzählt es uns in den Kommentaren!