FIFA 23 plant wohl Crossover mit beliebter Fußball-Serie – Könnt ihr bald Ted Lasso spielen?

Fans von FIFA 23 diskutieren gerade einen Tweet von Hollywood-Star Jason Sudeikis. Landet der als Coach Ted Lasso mit dem AFC Richmond im neuen Spiel?

Um welche Serie geht es? „Ted Lasso“ läuft bei Apple TV+ und stellt den namensgebenden American-Football-Coach Ted Lasso in den Vordergrund – gespielt von Jason Sudeikis. Der landet über Umwege bei dem fiktiven Premier-League-Club AFC Richmond in England und soll dort die Fußball-Mannschaft trainieren, ohne große Erfahrungen in dem Bereich zu haben.

Die Comedy-Serie hat bislang zwei Staffeln hervorgebracht und ist nicht nur bei Fußball-Fans sehr beliebt: Sie sammelte zahlreiche Preise, auch für ihre Darsteller. Jason Sudeikis beispielsweise gewann den Golden Globe für seine Rolle, auch bei den Emmys wurde Ted Lasso ausgezeichnet.

Auf Rotten Tomatoes hat Ted Lasso ebenfalls einen starken 95 %-Score bei den Kritikern, 80 % bei den Zuschauern (via rottentomatoes.com).

Was hat das mit FIFA 23 zu tun? Es könnte sein, dass Ted Lasso und sein AFC Richmond tatsächlich im Spiel auftauchen. So teilte der offizielle Twitter-Account der Serie ein Bild, bei dem Jason Sudeikis offenbar für ein Videospiel gescannt wird. EA Sports wiederum kommentierte das mit einem großen Glubschaugen-Emoji:

Zudem werden Leaks im FIFA-subreddit (via reddit) oder auf Twitter geteilt (etwa bei FUTZone – via Twitter) geteilt, die auf den AFC Richmond und Ted Lasso als Manager hinweisen. Es wäre also gut denkbar, dass „Ted Lasso“ tatsächlich nach dem Release von FIFA 23 im Spiel auftaucht.

So reagieren Fans auf das mögliche Crossover in FIFA 23

Das sagen Fans: Auf reddit wird bereits im Games- und im FIFA-subreddit über Ted Lasso in FIFA gesprochen, auch auf Twitter geben einige Fans ihre Meinungen ab. Einige Ted-Lasso-Fans meinen, dass dies tatsächlich ein Grund für sie wäre, in FIFA reinzuschauen und den AFC Richmond zu übernehmen. Auch in der FIFA-Community ist man gespannt. Viele sprechen von einem coolen Crossover, das Spaß machen könnte:

„Das ist perfekt! Ich bin endlich dazu gekommen, mir die Serie anzusehen (einfach 10/10, wenn man sie nicht gesehen hat), und hatte vor, meinen Verein AFC Richmond mit ähnlichen Trikots und Stadion zu machen. Jetzt, noch besser“, kommentiert ein User (via reddit).

„Außerdem erinnern sich manche Spieler an andere „Fantasie“-Charaktere in FUT: „Das ist so ähnlich wie damals, als man einen Spieler aus dem Karrieremodus ins Spiel bringen konnte“, vergleicht User Ziptop (via reddit) – früher konnte man den Story-Spieler „Alex Hunter“ in Ultimate Team nutzen.

„Nun, da es bei diesem Spiel nicht mehr darum geht, den realen Fußball widerzuspiegeln, bin ich ganz dafür“, schreibt User DracarysUT (via reddit).

Tatsächlich wäre es nicht das erste Mal, das Charaktere abseits der Fußball-Welt in FIFA landen. So konnte man beispielsweise Dua Lipa, Anthony Joshua oder andere Stars in Volta spielen.

Gleichzeitig sehen einige Spieler das mögliche Crossover aber auch kritisch:

„Oh Gott, nein, das ist wirklich dumm. Als Nächstes werden sie Captain America und Tim Cook in das Spiel einbauen. Am Ende des Spiels werden die Leute „Meta“-Kader mit Jeff Bezos im Tor und Jon Snow als linkem Verteidiger haben“, prophezeit einer (via reddit).

„Ein Schritt näher für FIFA in Richtung Fortnite“, schreibt ein User (via reddit). Fortnite ist für exzessive Crossover bekannt, und obwohl das einige Spieler begeistert, gibt es auch einige, die dort genug von Crossovers haben.

In FIFA war der Realismus schon immer ein wichtiger Punkt. So gibt es viele Fans, die vor allem eine realistische Darstellung der Fußballwelt in FIFA wollen. Allerdings bewegt sich FIFA gerade in Sachen Ultimate Team immer weiter vom „Realismus“ weg – das fängt bei völlig abgefahrenen Spezialkarten für Spieler an und hört bei bunten, anpassbaren Stadien mit verrückten Choreografien auf.

Was haltet ihr von dem möglichen Crossover? Würde es für euch zu FIFA passen, oder ist das eher nichts für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren!

