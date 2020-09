Verrückt: In FIFA 21 könnt ihr Stars spielen, die gar keine Fußballer sind

In FIFA 21 könnt ihr nicht nur echte Profi-Fußballer übernehmen, sondern auch Promis aus anderen Bereichen. Der Volta-Modus liefert den Ort dafür.

Diese Stars stecken in Volta: Wie EA Sports bekannt gab, könnt ihr im Volta-Modus von FIFA 21 die Squads der sogenannten „Groundbreakers“ herausfordern. Wenn das klappt, gewinnt ihr sie für euer Team.

Zu den Groundbreakers gehören beispielsweise Cover-Star Mbappé, die neue Ikone Eric Cantona oder Talente wie Joao Felix. Aber zwei Namen stechen aus der ersten Liste heraus: Anthony Joshua und Diplo.

Wer sind Anthony Joshua und Diplo? Bei Anthony Joshua handelt es sich um einen sehr erfolgreichen, britischen Boxer. Er gewann die olympische Goldmedaille und ist mehrfacher Weltmeister im Schwergewicht.

Der Boxer ist nun in Volta

Diplo hingegen ist ein Musiker, DJ und Produzent aus den USA. Er ist als Fußball-Fan bekannt und hat Anteile an dem amerikanischen Verein Phoenix Rising.

Auch Diplo will seine Skills unter Beweis stellen

Im Straßenfußball-Modus könnt ihr sie nun auch für euer Team gewinnen. Volta war schon vorher ein etwas „freierer“ Modus, in dem beispielsweise auch Männer und Frauen im selben Team spielen können, was sonst in keinem Modus möglich ist. Dass aber Stars aus anderen Bereichen spielbar sind – das ist neu. So was kennt man eher aus Spielen wie Fortnite, wo es schon öfter Events wie Konzerte oder Crossover mit Filmreihen gab.

In einem Tweet spricht EA Sports von der „ersten Welle der Groundbreakers“, was darauf schließen lässt, dass in Zukunft weitere hinzukommen werden.

Wer weiß, wer sich noch alles auf den Platz bewegen wird, um seine Fußball-Skills unter Beweis zu stellen.

Liste aller Groundbreakers:

Kylian Mbappé

Kaká

Anthony Joshua

Trent Alexander-Arnold

Thierry Henry

Diplo

Joao Felix

Eric Cantona

Was ist noch in Volta dabei?

Das steckt dieses Jahr in Volta: Neben den Groundbreakers gibt es einige Neuerungen in Volta. Dazu gehört beispielsweise die Möglichkeit, Volta gemeinsam zu spielen – ein Feature, das sich viele Spieler wünschten.

Dazu gibt es mehr Cosmetics wie Kleidung für eure Spieler und ganze sechs neue Stadien, in denen ihr eure Tricks auspacken könnt.

Volta schickt euch durch die ganze Welt

In den neuen Featured Battles könnt ihr gegen die KI spielen – unter anderem gegen Star-Teams, aber auch Mannschaften aus der Community. Das scheint ähnlich zu laufen, wie die Squad Battles aus Ultimate Team. Dazu gibt es die zweistündige Story-Einführung in den Modus namens „The Debut“.

