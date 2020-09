FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Damit sind die stärksten Talente in FIFA 21 bekannt. Abzuwarten blebt, welche jungen Spieler sich den Top-Talenten noch anschließen, wenn alle Ratings bekannt sind. Stimmt ihr mit den Ratings der Talente überein? Oder habt ihr andere Spieler in der Liste vermisst? Hier findet ihr 5 Spieler, die stärkere Ratings verdient hätten .

Hier findet ihr die 25 besten Talente nach Position geordnet in der Übersicht. Zuvor werfen wir aber noch einen Blick auf die besten Talente aus der Bundesliga! Alle Infos zu FIFA 21 findet ihr in der Release-Übersicht.

Das sind die Talente: Nachdem bereits die stärksten Spieler-Ratings in FIFA 21 veröffentlicht wurden, zeigte EA Sports nun auch die besten Kicker unter 21 Jahren. Sie fallen damit in die Kategorie “Talente” und haben im Laufe des Karrieremodus noch jede Menge Zeit, um sich zu verbessern – selbst, wenn sie schon ein hohes Ausgangsrating haben.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. sechs × = 30

Insert

You are going to send email to