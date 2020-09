FIFA 21 enthüllt neue Ratings – Hier sind die 10 besten Spieler

Die neuen FIFA 21 Ratings sind offiziell bekannt. Hier findet ihr alle Informationen zu den Spielerwerten.

Das sind die neuen Ratings: Am Donnerstag, um 17 Uhr, veröffentlichte EA Sports die ersten Ratings für FIFA 21. Unter dem Motto „The Ratings Collective“ wurden die neuen Werte der 100 besten FIFA 21-Spieler vorgestellt, sowie mehrere Gruppen weiterer Spieler.

Das „Ratings Collective“ soll dabei ein Talent-Scouting-Network sein, das genau beobachtete, wie die Spieler sich auf dem Platz verhalten. So kamen die neuen Ratings zustande. Sämtliche bisher bekannte Ratings in der Übersicht findet ihr in der neuen Ratings-Datenbank (via EA Sports).

Damit ist auch klar, welche Spieler die besten Werte im neuen Spiel bekommen. Die stellen wir euch hier vor.

Messi dominiert die Top 10

Das sind die besten Spieler: Anstatt eines Top-100-Countdowns hat EA Sports in diesem Jahr gleich alle Top-Ratings veröffentlicht. Und an der Spitze steht einmal mehr Lionel Messi.

Der Argentinier nimmt mit einer Gesamtwertung von 93 die höchste Position in FIFA 21 ein. Hier ist seine Karte:

Dahinter reihen sich die Top 10 folgendermaßen ein:

Cristiano Ronaldo (92)

Robert Lewandowski (91)

Kevin de Bruyne (91)

Neymar Jr (91)

Jan Oblak (91)

Virgil van Dijk (90)

Kylian Mbappé (90)

Mohamed Salah (90)

Sadio Mané (90)

FIFA 21: Haaland, Lewandowski – Was macht die Bundesliga?

So sehen die Bundesliga-Ratings aus: Robert Lewandowski gehörte zu den Spielern, die in FIFA 21 dringend besser sein mussten – und hat sein Upgrade bekommen. Er gehört jetzt zu den stärksten Spielern in FIFA 21 mit einem Wert von 91.

Bei den Talenten gibt es ebenfalls eine interessante Entwicklung: Die neue Karte von Erling Haaland wurde vorgestellt. Der BVB-Star bekommt einen Gesamtwert von 84 und macht damit einen ordentlichen Sprung nach vorne. Gerade beim Schuss überzeugt er mit einer 87, auch die 84er Pace ist ordentlich. Er gehörte zu den Talenten, die in FIFA 21 dringend besser sein mussten und ist jetzt einer der besten Bundesligaspieler.

Weitere Top-Karten der Bundesliga sind:

Manuel Neuer (89)

Joshua Kimmich (88)

Jadon Sancho (87)

Serge Gnabry (85)

Mats Hummels (86)

Marco Reus (85)

Niklas Süle (84)

Mit den ersten Ratings ist eines der wichtigsten FIFA-Geheimnisse gelüftet. Alle anderen Informationen rund um das Spiel findet ihr in unserer Übersicht zum Release von FIFA 21.