FIFA 21: Die besten IV-Talente – Junge Innenverteidiger in der Karriere

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Das sind die 10 besten IV-Talente in FIFA 21: Hier seht ihr die Talente, die in der Innenverteidigung das größte Potential haben. Diese Spieler sind zudem maximal 23 Jahre und können somit noch besser werden. Manche sind allerdings schon jetzt Superstars und dementsprechend teuer.

Noch mehr Spieler mit Potential findet ihr in der Übersicht der besten Talente in FIFA 21.

Beachtet aber, dass die Spieler in FIFA 21 über dynamisches Potential verfügen. Die Potential-Werte sind also nicht fest. Ob ein Talent das Potential also voll ausschöpfen oder sogar übertreffen kann, liegt auch daran, ob ihr den Spieler gut trainiert und seine Leistungen auf dem Platz stimmen.

Deshalb lohnen sich Innenverteidiger-Talente in FIFA 21: Um euren Kasten in der Karriere sauber zu halten benötigt ihr eine solide Innenverteidigung, die hinten stabil steht und den Ball vom Kasten abhält.

