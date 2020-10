FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Noch mehr Spieler mit Potential findet ihr in der Übersicht der besten Talente in FIFA 21.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + drei = neun

Insert

Please confirm deletion. There is no undo!

× Are you sure?

You are going to send email to