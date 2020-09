FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Auch Alphonso Davies gehört zur Liste der besten Talente. Der Bayern-Verteidiger machte sowieso schon einen Neun-Punkte-Sprung im Rating im Vergleich zu FIFA 20 und kann in der Karriere noch besser werden. Insgesamt kritisierten allerdings einige Fans, dass der FC Bayern in FIFA 21 zu schwach bewertet wurde .

Wer steht in der Liste? In der Liste der 20 Spieler mit dem größten Potential gibt es zwei Typen von Spielern:

Am meisten lohnen sich dabei Spieler, die noch mit niedrigen Ratings beginnen, aber zu großen Sprüngen in der Lage sind. Diese kann man günstig bekommen, aber über die Jahre zu echten Stars aufbauen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. eins × = vier

Insert

You are going to send email to