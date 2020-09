Wenn ihr bei FIFA 21 mit euren Ball-Künsten angeben wollt, hilft ein Spieler, der zusätzlich zu einem hohen Dribbling-Werte auch 5 Sterne bei den Spezialtricks mitbringt. MeinMMO zeigt euch alle bisher vorgestellten 5-Stern-Skiller in der Tabelle.

Was sind 5-Sterne-Skiller? Damit sind Spieler gemeint, die Spezialtricks besonders gut drauf haben. Skill-Moves wie Flicks, Drehungen oder Finten gehen mit diesen Ball-Künstlern besser und schneller.

Die Skill-Wertung geht hier von 1 bis 5 Sterne und je mehr Sterne ein Spieler mitbringt, desto besser lassen sich irre Tricks abziehen.

Was bringen mir Spieler mit 5 Sternen? In FIFA 21 gibt es eine Neuerung: Grundsätzlich können alle Spieler jeden Skill-Move mit dem rechten Stick durchführen. Doch mit den 5-Sterne-Profis geht das deutlich besser: Je nach Skill-Move-Rating und Attributen werden schwächer bewertete Spieler fehleranfällige und langsamere Versionen einiger Tricks durchführen.

Das heißt: Mit 5-Stern-Skillern habt ihr eine höhere Wahrscheinlichkeit in einem coolen Trick zu Enden, statt im Ballgewinn des Gegners. Generell wird FIFA 21 ein gutes Spiel für Trickser.

Damit Ihr wisst, welche Spieler zum Launch von FIFA 21 überhaupt 5 Sterne bei den Skill-Moves aufweisen, findet Ihr hier eine Übersicht.

Alle Spieler mit 5 Sterne Wertung für Spezialtricks

Übersicht der Trickser in der Tabelle: Ihr könnt die Tabelle beliebig sortieren, indem Ihr beispielsweise auf „Liga“ oder „Nation“ drückt. Auf Mobil-Geräten lässt sich die Tabelle nach rechts scrollen. Sie besteht aus 3 Seiten.

wdt_ID Name POS Nation Club Liga 1 Cristiano Ronaldo ST POR Juventus Serie A 2 Neymar Jr LF BRA PSG Ligue 1 3 Mbappé ST FRA PSG Ligue 1 4 Di Mariá RF ARG PSG Ligue 1 5 Sancho RM ENG BVB Bundesliga 6 Roberto Firmino MS BRA Liverpool Premier League 7 Paul Pogba ZM FRA Manchester United Premier League 8 Thiago ZM SPA Bayern München Bundesliga 9 Mahrez RF ALG Manchester City Premier League 10 Depay MS FRA Lyon Ligue 1

Das sind bisher alle Spieler, die FIFA 21 bereits mit 5 Sternen vorgestellt hat. Mit großer Wahrscheinlichkeit kommen noch Icon-Spieler hinzu, die aktuell aber nicht in den offiziellen Listen der EA-Website aufgeführt werden.

Wer sind die besten 5-Sterne-Skiller? Insgesamt gibt es 3 Spieler, die einen Overall-Wert von 90 knacken und zusätzlich noch 5 Sterne bei den Spezial-Bewegungen bieten:

Christiano Ronaldo – 92

Neymar Jr. – 91

Mbappé – 90

Was ist mit Messi? Der argentinische Star-Spieler fehlt auch in diesem Jahr im dem Pool der Super-Trickser, auch wenn er von der Gesamtwertung her der stärkste Spieler in FIFA 21 ist. Er hat lediglich 4 Sterne zur Verfügung.

5-Sterne-Skiller der Bundesliga

Hier findet ihr noch die besten Trickser Bundesliga in der Schnell-Übersicht. Insgesamt bieten 4 Spieler der höchsten deutschen Spielklasse eine 5-Sterne-Wertung bei den Spezial-Tricks:

Sancho:

Der stärkste Bundesliga-Trickser ist dieses Jahr Jadon Sancho von Borussia Dortmund. Der englische Senkrechtstarter überzeugt in der Liga durch seine unvorhersehbaren Tempo-Dribblings und nimmt diese Fähigkeit mit in FIFA 21. Sancho gehört auch zu den besten Talenten in FIFA 21.

Thiago:

Der spanische Mittelfeld-Regisseur der Bayern überzeugt mit guten Dribbling-Werten und spielt auch dieses Jahr bei den Tricksern vorne mit. Im Vergleich zum letzten Jahr verlor er zwar ein paar Punkte, was angesichts des CL-Titel-Gewinns schwierig nachzuvollziehen ist, doch nicht seine 5-Sterne-Spezialwertung.

Harit:

Harit gehört auch dieses Jahr zu den 5-Sterne-Skillern der Bundesliga. Er hat zwar nur ein 77er Rating, aber falls ihr zu Beginn von FUT ein Bundesliga-Team aufbaut, kann er euch zu einem voraussichtlich günstigen Preis schöne Tricks auf den Platz zaubern.

Wamangituka:

Die Aufsteiger vom VfB Stuttgart bringen einen weiteren Spezial-Trickser in die Bundesliga. Wamangituka hat zwar nur 70 Stärke, dafür aber einen hohen Geschwindigkeits-Wert und könnte euch bei speziellen Challenges helfen, wenn ihr nur Silber-Spieler verwenden dürft.

Mit jedem Jahr schraubt Entwickler EA an so manchem Rädchen, um seinen Spielern ein besseres Spielerlebnis zu bieten. So braucht ihr dieses Jahr keine 5-Sterne-Skiller mehr, um die schwersten Tricks auszuführen, doch mit ihnen wird es einfacher. Auch beim großen „Ultimate Team“-Modus hat sich einiges geändert – hier findet ihr alle FUT-Neuerungen im Überblick.