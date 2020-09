FIFA 21: Die Top 3 der schnellsten Spieler – Tempo für euer Team

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Die Sprinter bringen euch nicht nur in Ultimate Team weiter. In allen Modi gehören schnelle Spieler zu den wichtigsten Stützen eurer Teams – auch im Karrieremodus. Dort könnt ihr euch sogar gezielt schnelle Spieler herantrainieren. Insgesamt wirkt der Karrieremodus endgültig wie ein Fußballmanager, haben wir im Test festgestellt.

Das ist Davies: Der Bayern-Linksverteidiger sorgte in der vergangenen Saison für Furore und verdiente sich so ein großes Update um neun Punkte im Vergleich zu FIFA 20. Dabei meinen viele Spieler, der Sprung hätte noch höher ausfallen müssen.

Das ist Mbappé: Mbappé taucht nicht nur in der Liste der besten Spieler und auch der besten Talente auf, sondern steht auch im Geschwindigkeits-Rating ganz oben. Der Franzose ist ein brandgefährlicher Angreifer und dürfte zu den teuersten Spielern im Spiel zählen. Rechnet besser nicht damit, ihn zum Start der Saison leicht in euer Team zu bekommen.

Das ist Traoré: Wie schon im letzten Jahr beansprucht Adama Traoré mit einem Geschwindigkeitswert von 96 ganz oben in der Liste – wobei er im Pace-Rating punktgleich mit den Rängen 2 und 3 steht. Der Wolverhampton-Außenspieler war im letzten Spiel schon ein absoluter Favorit und dürfte es dank seines Tempos auch in diesem Jahr wieder werden. Im Gesamtrating geht es zwei Punkte nach oben.

Die schnellsten Spieler sind in der FIFA-Reihe immer wichtig, da sie mit ihren Tempoläufen eine Partie innerhalb von Sekunden entscheiden können. Nun ist klar, welche Sprinter ihr für euer Team in Erwägung ziehen solltet: EA Sports veröffentlichte die Liste der schnellsten Spieler in FIFA 21.

