FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Die besten Flügel-Talente unter 21 Jahren: In dieser Übersicht findet ihr alle starken Talente unter 21, die ein Potential von mehr als 87 haben. Die Liste könnt ihr beliebig sortieren und so die besten Kandidaten für eure FIFA 21 Karriere finden:

In FIFA 21 entwickeln sich eure Spieler je nach Trainingserfolgen und Einsätzen unterschiedlich stark. Sogar das Wechseln von Positionen ist möglich, wenn sich die Werte dafür anbieten. Die neuen Entwicklungsmöglichkeiten gehören zu den großen Neuerungen in der FIFA 21 Karriere .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. neun − = 1

Insert

Please confirm deletion. There is no undo!

× Are you sure?

You are going to send email to