FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Zu den Spielern findet ihr hier auch die Infos über Alter, Preis und zusätzliche Positionen. Bedenkt jedoch, dass manche erst noch auf die Position geschult werden müssen, bevor sie effizient darauf eingesetzt werden können. Schaut euch die Profis im Spiel also noch einmal genauer an:

Als Erstes findet ihr hier die größten Potenziale in der Übersicht. Im Mittelfeld tummeln sich auf dem Markt einen Haufen junger, spielfreudiger Talente, für die ihr teilweise tief in die Tasche greifen müsst. Andere sind für ihr Potenzial relativ günstig, bringen aber nur eine geringe Stärke mit und brauchen eine Menge Spiel-Praxis, um ihre inneren Stärken zu entdecken.

Einige davon zählen zu den Talenten mit dem höchsten Potenzial in ganz FIFA 21 , verbrauchen aber auch ein entsprechendes Budget. Andere sind günstiger zu haben, brauchen aber noch Zeit zur Entfaltung. Auf dieser Liste ist für jeden was dabei. Noch mehr Talente findet ihr hier:

