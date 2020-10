Endlich geht es los in FIFA 21. Doch welche Formationen lohnen sich im neuesten FIFA-Teil? Wir zeigen euch 3 starke Aufstellungen und Taktiken für einen guten Start.

Mit jedem neuen FIFA-Teil ändert sich das Gameplay und einiges mehr. Dadurch kann es sein, dass eure Lieblingsformation vom letzten Jahr, im neuen FIFA 21 nicht mehr zu gebrauchen ist. Oder es gibt einfach stärkere Formationen, die besser ins Gameplay von FIFA 21 passen.

Wir haben uns umgeschaut und verraten euch 3 Formationen inklusive Taktiken, die ihr zum Start von FIFA 21 dringend ausprobieren solltet.

Die besten Formationen und Taktiken für den Start in FIFA 21

Diese Formationen empfehlen die Profis: Obwohl FIFA 21 erst seit kurzem verfügbar ist, hatten manche FIFA-Profis, die am EA-GameChanger-Programm teilnehmen, bereits die Chance den neuesten Teil ein paar Wochen lang auszuprobieren.

Wir zeigen euch, welche Aufstellungen FIFA-Pros empfehlen.

4-2-3-1 – Immer noch eine starke Aufstellung

4-2-3-1 Formation

Das zeichnet diese Formation aus: In den letzten Jahren war die 4-2-3-1 Formation sehr beliebt und stets eine Meta-Formation. Doch auch in FIFA 21 kann sie überzeugen, findet FIFA-Profi und YouTuber Benedikt „SaLz0r“ Saltzer vom VfL Wolfsburg (via YouTube). Das liegt daran, dass sie so ausgeglichen ist und sie in der Offensive sowie der Defensive viel zu bieten hat.

Denn ihr habt immer mindestens 4 Spieler im Angriff und 2 ZDMs, die hinten für Ordnung sorgen. Wichtig ist auch, dass ihr die Aufstellung etwas breiter einstellt, damit die beiden 10er nicht zu sehr in der Mitte sind. Wenn diese etwas mehr von außen kommen, können sich auch Flanken wieder lohnen.

Diese Anweisungen sollten ihr einstellen:

Außenverteidiger: „Ausgewogener Angriff“ (für Flankenläufe)

Defensive Mittelfeldspieler: ein ZDM sollte „Hinten bleiben bei Angriffen“ bekommen

Äußere offensive Mittelfeldspieler: „Für Flanken in den Strafraum“

Mittlerer offensiver Mittefeldspieler: „Alle Freiheiten“

4-4-2 – 2 Stürmer wirken Wunder

4-4-2 Formation

Das zeichnet die Formation aus: Der FIFA-Profi und YouTuber Mirza Jahic (via YouTube) schwört auf die 4-4-2-Formation, besonders wenn man noch kein allzu starkes Team besitzt. Denn bei einem Mittelklasse-Team sind in FIFA 21 vor allem 2 Stürmer wichtig um zu Chancen zu kreieren.

Diese Anweisungen sollten ihr einstellen:

Außenverteidiger: „Hinten bleiben bei Angriffen“

Defensive Mittelfeldspieler 1: „Hinten bleiben bei Angriffen“ und „Mitte abdecken“

Defensiver Mittelfeldspieler 2: „Hinten bleiben bei Angriffen“

Flügelspieler: „Abwehr überlaufen“

Stürmer: „Abwehr überlaufen“

4-1-2-1-2 (2) – Die enge Raute lohnt sich wieder

4-1-2-1-2 (2) Formation

Das zeichnet die Formation aus: FIFA-Profi „SaLz0r“ empfiehlt außerdem die 4-1-2-1-2 Formation (via YouTube). Diese sei vor allem für Konter zu gebrauchen, wenn man sie im Defensivstil „Zurückfallen lassen“ spielt.

Wichtig ist dabei auch, schnelle Stürmer und einen guten ZOM zu haben. Der Rest der Mannschaft kann sich dann auf die defensiven Aufgaben konzentrieren.

Diese Anweisungen sollten ihr einstellen:

Offensiver Mittelfeldspieler: „Alle Freiheiten“

Defensiver Mittelfeldspieler: „Hinten bleiben bei Angriffen“

Beachtet aber, dass die neue Meta in FIFA 21 noch nicht ganz klar ist. Die nächsten Wochen werden erst zeigen, welche Aufstellungen und Spielstile wirklich am besten funktionieren. Bis dahin sollten diese Formationen aber schon mal einen guten Start garantieren.