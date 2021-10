FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Welche Spieler verwendet ihr in der Karriere? Setzt ihr direkt von Anfang an auf Top-Spieler, oder baut ihr euren Verein lieber von ganz unten nach ganz oben auf?

Was ist das für eine Liste? In dieser Liste findet ihr ausschließlich Spieler unter 23 Jahren, die noch viel Potenzial zur Entwicklung nach oben besitzen. Keiner von ihnen kostet unter einer Million Euro Ablöse. Bedenkt allerdings, dass dies nur in der ersten Saison zählt – im Laufe der Karriere können Spieler sich entwickeln, teurer werden oder Clubs wechseln.

Wenn ihr so wenig Budget wie möglich ausgeben möchtet, solltet ihr auf günstige Talente schauen, die dennoch viel Potenzial haben. Die könnt ihr mittels Training und Spielpraxis verbessern, um sie dann gewinnbringend zu verkaufen oder zu Stars in eurem Verein aufzubauen.

