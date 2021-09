FIFA 22: Die besten jungen Torwart-Talente in der Karriere

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Was haltet ihr von den Torwart-Talenten? Welche sind für euch die interessantesten? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.

So ist beispielsweise der italienische Europameister Gianluigi Donnarumma in der Liste enthalten, aber auch eher unbekannte Talente, die wohl kaum jemand auf dem Schirm haben dürfte.

Im Fußball geht es darum, den Ball ins Tor zu ballern. Da ist ein guter Torwart, der euren Kasten sauber hält, einiges wert. Gerade in FIFA 22 sind die Keeper so stark wie nie und sorgen sogar für Diskussionen .

