Wann kommt FIFA 23? Alles zum Release – Infos, Leaks und Gerüchte

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Statt der bisher bekannten Positions-Wechsel-Karten soll es nur noch eine geben, die dann je nach Spieler verschiedene Möglichkeiten bietet. So sollen Spieler dann auf individuelle Sekundärpositionen wechseln können – was FUT ein Stück weit realistischer machen würde.

Leaks zu FIFA 23: Hier sammeln wir interessante Leaks, die darauf hindeuten, was in FIFA 23 auf die Spieler warten könnte.

Cam Weber, EVP von EA Sports, schrieb dazu in einem Statement ( via ea.com ), dass FIFA 23 das beste FIFA überhaupt werden soll. Darüber hinaus erklärte er, dass FIFA 23 im Vergleich zu den anderen FIFA-Titeln mehr enthalten soll, wie etwa:

Mit FIFA 23 steht der letzte „typische“ Ableger der Reihe an, bevor EA Sports und die FIFA sich trennen. Wann kommt der Nachfolger zu FIFA 22 und was steckt drin? Wir sammeln alle Infos und Gerüchte, die es bereits zu FIFA 23 gibt.

