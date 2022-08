FIFA 23: Top-Ratings aus dem Xbox-Leak – So stark werden die besten Spieler

Am 30. August 2022 machte ein großer Leak zu FIFA 23 die Runde. Unter anderem wurden eine Menge Ratings gezeigt – mit interessanten Werten.

Was ist das für ein Leak? Am Dienstag, den 30. August, kam es offenbar zu einem Fehler, der einigen Spielern FIFA 23 auf der Xbox zugänglich machte.

Somit konnten einige bereits FIFA 23 spielen – ziemlich genau einen Monat vor dem offiziellen Release. Mehr zu dem großen Leak auf der Xbox lest ihr hier.

Im Zuge dieses Leaks stiegen einige Spieler in den Ultimate-Team-Modus von FIFA 23 ein und machten sich auf die Suche nach neuen Spielerwerten.

Somit sind jetzt schon einige Ratings zu FIFA 23 bekannt. Und es gibt offenbar ein paar interessante Entwicklungen.

Wer wird laut Leak der beste Spieler in FIFA 23?

Wie sicher sind die Werte? Sicher ist, dass es sich nicht mehr um die Werte aus FIFA 22, sondern schon um neue Ratings handelt. Gut möglich also, dass sie auch so ins finale Spiel kommen. Ob allerdings vor dem offiziellen Release noch was an den Zahlen geändert wird, ist offen.

Das sind die Ratings: Jede Menge Ratings sind bereits online zu finden. Darunter sind auch die Werte der voraussichtlich besten Spieler in FIFA 23 zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Nach aktuellem Stand werden sich wohl 5 Spieler den ersten Platz mit einem Rating von 91 teilen, wenn man auf die Gold-Karten schaut. Die beste Karte hat dabei wohl Cover-Star Kylian Mbappé – seine Mischung aus Tempo, Dribbling und Abschluss war zuletzt schon tödlich und dürfte es auch in FIFA 23 sein.

Danach folgen mit Benzema, Messi und Lewandowski drei Angreifer sowie De Bruyne im Mittelfeld. Auffällig: Cristiano Ronaldo kriegt offenbar nur eine 90er-Karte und damit seine schwächste Karte seit Jahren. Zudem wurden Ronaldo und Messi ganz schön Punkte beim Tempo gezogen. Neymar scheint derweil seine 91 verloren zu haben und soll sogar auf 89 absinken.

Dahinter folgen Salah und van Dijk vom FC Liverpool mit 90er-Karten, sowie die Torhüter Courtois und Neuer. Manuel Neuer wird mit seiner 90er-Karte wohl auch der beste Bayern-Spieler werden, wie weitere Leaks zeigen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wie sieht es in der Bundesliga aus? Der FC Bayern dürfte der unbestritten stärkste Bundesliga-Club werden, wenn man nur auf die Werte schaut. Kimmich hat einmal mehr die 89 erhalten, dazu kommt Neuzugang Mané mit einer starken 89, der auch ansonsten sehr gute Werte aufweist.

Alphonso Davies dürfte mit seiner 84er-Karte und 94 Pace einer der absoluten Favoriten im Spiel werden. Ein wenig schwächer sieht es Geschwindigkeits-mäßig bei Sané und Gnabry aus, die unterhalb der 90 landen. Und Leon Goretzka, der im letzten Jahr direkt zur Gullit-Gang gehörte, hat auch keine durchgängigen Über-80-Werte mehr.

Dennoch: Am FC Bayern wird in der Bundesliga kaum einer vorbeikommen, was FIFA-Ratings angeht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Hier sind zum Vergleich die geleakten BVB-Ratings. Die Top-Position haben hier Marco Reus und Innenverteidiger Niklas Süle. Beide dürften interessant in FIFA 23 werden, aber noch etwas spannender wird möglicherweise Jude Bellingham: Dessen Goldkarte springt von 79 auf ganze 84.

In den kommenden Tagen dürften noch zahlreiche weitere Ratings zu FIFA 23 auftauchen, sollten die Spieler auf Xbox weiterhin suchen können. Das ist derzeit allerdings noch offen.

Ihr sucht mehr Infos zu FIFA 23? Hier findet ihr unsere Übersicht zum Release.