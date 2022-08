FIFA 23 stellt alle 105 Stadien vor – 5 neue sind dabei, 2 kehren zurück

Umso näher der Release von FIFA 23 kommt, desto mehr Informationen zum Spiel werden bekannt. Hier findet ihr alle Neuerungen in Ultimate Team in FIFA 23.

Freut ihr euch über die neuen Stadien in FIFA 23 oder kümmern euch die Heimstätten von Freiburg und Co. eher weniger? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

In der folgenden Übersicht findet ihr Bilder der neuen Stadien sowie eine Liste aller verfügbaren Fußball-Arenen in FIFA 23.

Welche Stadien sind neu? Wie EA Sports offiziell erklärte, wird die Gesamtanzahl an Stadien zum FIFA-23-Release in diesem Jahr auf ganze 105 originalgetreue Arenen anwachsen.

Jetzt ist offiziell bekannt, welche neuen Stadien in FIFA 23 verfügbar sein werden. Hier findet ihr alle Arenen in der Übersicht.

Insert

You are going to send email to