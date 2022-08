FIFA 23 traut sich die größte Änderung seit Jahren für FUT – So irre werden eure Teams

FIFA 23 hat die Neuerungen für Ultimate Team bekannt gegeben. Darunter ist ein ziemlich heftiger Umbruch: Das alte Chemie-System wird gestrichen, ein neues kommt zum Einsatz. Und das bringt viel mehr Freiheit. Außerdem kommt ein neuer Modus.

So wichtig war die „alte“ Chemie: Die Chemie war das grundlegende System, nach dem ihr eure Teams in Ultimate Team aufbauen musstet. Zwischen allen Spielern, die nebeneinander auf dem Platz standen, bestanden individuelle Verbindungen, die unterschiedlich stark sein konnten.

Die Chemie wurde besser, je mehr dieser 3 Faktoren die Spieler gemeinsam haben:

Nationalität

Verein

Liga

So sahen die direkten Verbindungen aus – die braucht ihr nicht mehr

Je stärker die Verbindung der Spieler untereinander, desto höhere Boni auf die Stats bekamen sie. Gleichzeitig gingen die Werte runter, wenn die Chemie-Verbindungen nicht stimmten. Zudem gab es eine Gesamt-Team-Chemie, die ebenfalls Boni brachte.

Dieses Chemie-System beschränkte stark, welche Spieler in welchen Kombinationen man in sein Team stellen konnte. Dadurch hat es über Jahre bestimmt, wie die Mannschaften in Ultimate Team gestaltet wurden. Doch das wird nun komplett umgebaut.

FIFA 23 Ultimate Team: So funktioniert die neue Chemie

Das ist das neue System: Die Chemie wird nicht komplett abgeschafft, aber deutlich gelockert. So gibt es jetzt keine Verbindungen mehr zwischen den Spielern, die nebeneinander auf dem Platz stehen.

Stattdessen ist lediglich wichtig, dass ein paar eurer Spieler die Werte Nationalität, Verein oder Liga teilen – wo die aber genau positioniert sind, ist für die Verbindung erstmal egal. Dann steigen sie in der Chemie-Stufe, wobei jeder Spieler drei Chemie-Punkte erreichen kann.

Ein Beispiel: Euer Linksverteidiger kann jetzt Chemie mit eurem Rechtsverteidiger aufbauen, Stürmer linken auch mit Torhütern.

Entscheidend für die einzelnen Spieler ist lediglich, dass sie auf ihrer richtigen Position stehen. Stellt also keinen Keeper in den Sturm.

Die Verbindungen gibt es nicht mehr

Außerdem werden alle negativen Effekte für eure Spieler abgeschafft, wenn die Chemie „schlecht“ ist. Stattdessen spielen eure Spieler jetzt immer mindestens so gut, wie ihre Werte auf der Karte angeben – sie werden nicht geschwächt, nur weil sie die falschen Mitspieler haben. Es gibt nur noch positive Effekte für gute Chemie.

Das bedeutet: Wenn ihr einen coolen, neuen Spieler bekommt, der eigentlich nicht in euer Team passt, könnt ihr ihn trotzdem recht risikofrei ausprobieren.

Zudem wird das Positionssystem ein wenig angepasst. Eure Spieler haben nun feste Alternative Positionen, auf die sie wechseln können – dafür gibt es dann ein bestimmtes Verbrauchs-Item. Das war bereits im Vorfeld geleakt worden und ist nun offiziell. Genaueres dazu findet ihr hier:

FIFA 23: Leak zeigt wichtiges Detail, das Ultimate Team viel besser machen könnte

Was bedeutet das für die Teams? Durch das neue System ist es etwa denkbar, ein Team mit drei Spielern aus der Premier League, dreien aus der Bundesliga, dreien aus der Ligue 1 und zwei aus der Serie A zu bauen – oder so ähnlich.

Ihr habt also viel, viel mehr Freiheiten als zuvor, und könnt Liga-übergreifend mächtige Spieler aufstellen und irre Teams bauen. Die Chemie kann euch nicht mehr davon abhalten, absolute Top-Stürmer wie Mbappé und Ronaldo in ein Team zu setzen. Da ist eher das Problem, dass man die voraussichtlich auch weiterhin nur schwer bekommen wird.

Außerdem wird es so voraussichtlich auch einfacher möglich sein, „ungewöhnliche“ Karten einzubauen. Da ist ein richtig guter Spieler in der portugiesischen Liga NOS, ihr spielt aber vor allem Bundesliga-Spieler? Wahrscheinlich könnt ihr ihn trotzdem gut einbauen.

Gleichzeitig birgt das neue System auch eine Gefahr: Die Chemie hat Spieler ein Stück weit gezwungen, kreativ zu werden. Nun könnte es passieren, dass einfach alle versuchen, die „stärksten“ Spieler zu bekommen und aufzustellen – ohne irgendwie schauen zu müssen, dass das noch gut zusammenpasst.

Was ist mit Heros und Ikonen? Diese Karten waren gerade aufgrund ihrer Chemie-Vorteile sehr beliebt.

Auch in FIFA 23 kehren Helden und Ikonen zurück, aber sie werden leicht geändert: Ikonen geben Spielern mit derselben Nationalität einen Chemie-Boost, Helden boosten dafür die Spieler mit der gleichen Liga. Aber als richtiges „Bindeglied“ braucht ihr sie nicht mehr.

Neuer Modus verspricht schnelle Belohnungen für wenig Spielzeit

Was ist das für ein Modus? Neben der Chemie-Änderung bekommt FUT auch noch einen neuen Modus namens „FUT Moments“. Der besteht effektiv aus kleinen Spiel-Szenen, die ihr mit passenden Spielern nachspielen müsst.

Das sieht dann etwa so aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Je nachdem wie gut ihr das macht, bekommt ihr dann „Sterne“ als Belohnung, die ihr wiederum gegen Rewards wie Packs und Spieler einlösen könnt.

Diese Spiel-Szenen werden deutlich kürzer als normale Matches sein und teilweise auch auf Begegnungen und Momenten aus dem realen Fußball basieren. Das erinnert ein wenig an das Spiel „Score Hero“, ein beliebtes Fußball-Handy-Spiel.

Dieser Modus könnte eine interessante Abwechslung werden im Vergleich zu den gewohnten Rivals, Squad Battles und anderen Modi.

Was haltet ihr von den Neuerungen in FUT? Sind sie was für euch, oder habt ihr dafür nichts übrig? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und unsere komplette Übersicht zum FIFA 23 Release findet ihr hier.