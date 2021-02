FIFA 21: Wie wichtig ist Chemie? So nutzt ihr sie richtig

Die Chemie ist eines der grundlegenden Prinzipien in FIFA 21 Ultimate Team. Wie wichtig sie wirklich ist, erfahrt ihr hier.

Das ist Chemie: Bei der Chemie handelt es sich um einen Wert, den jeder eurer Spieler in Ultimate Team bekommt. Es gibt zwei Varianten, die man unterscheiden muss.

Die Team-Chemie ergibt sich aus eurer kompletten Startelf. Sie beträgt maximal 100.

Jeder Spieler hat einen individuellen Chemie-Wert von maximal 10.

Ein Team, das komplett aus Premier-League-Spielern besteht, bekommt auch perfekte Chemie

Darum ist Chemie wichtig: Jeder Spieler bekommt einen Chemie-Effekt, je nachdem, wie hoch der Chemie-Wert ist. Entscheidend ist dies, wenn ihr einen Chemistry Style verwendet. Diese Objekte können einzelne Werte eures Spielers erhöhen, je nachdem, wie hoch der jeweilige Chemie-Wert ist.

Ein Beispiel: Benutzt ihr einen Hunter-Chemistry-Style, werden die Tempo- und Schusswerte eures Spielers erhöht. Je besser der Chemie-Wert eurer Spieler ist, desto schneller wird er und umso besser schießt er. Dem ganzen liegt eine bestimmte Formel zu Grunde:

Bei Spielern in der Startelf setzt sich der Chemie-Boost zu 25% aus der Teamchemie, und 75% aus der Einzelspieler-Chemie zusammen.

Bei eingewechselten Spielern gibt es einen festgelegten Einzelspieler-Wert von 5. Ihr Boost setzt sich zu 25% aus der Teamchemie und 75% aus der Einzelspieler-Chemie zusammen. Für sie ist also eine hohe Teamchemie besonders relevant.

Umso höher also Team- und Einzelspieler-Chemie sind, desto besser sind auch die Werte, die eure Spieler bekommen. Das bedeutet: Ihr solltet beim Team-Bau immer darauf achten, eine möglichst hohe Chemie zu erzielen.

So nutzt ihr Chemie richtig

Die Chemie-Werte eurer Spieler basieren auf der Zusammensetzung eurer Mannschaft. Desto besser Spieler zueinander passen, umso höher ist auch der Chemie-Wert. Ausschlaggebend sind dafür die Verbindungen zwischen Spielern, die mithilfe verschiedenfarbiger Linien dargestellt werden. Eine schlechte Verbindung ist in Rot dargestellt, eine perfekte Verbindung hingegen wird grün angezeigt.

Für die Verbindung sind folgende Punkte ausschlaggebend.

Die Nationalität der Spieler

Die Liga der Spieler

Der Verein der Spieler

Je mehr dieser Punkte zwischen den Spielern übereinstimmen, desto besser ist die Verbindung und damit auch die Chemie. Außerdem ist es für den Chemie-Wert der Einzelspieler wichtig, dass sie auf der richtigen Position stehen, die auf ihrer Spieler-Karte angegeben ist.

Ein Beispiel:

So sehen Chemie-Links in FIFA 21 aus

Mats Hummels und Emre Can haben als deutsche Spieler beim BVB eine perfekte Verbindung untereinander, weil sowohl Nationalität, Verein und Liga übereinstimmen.

Zwischen Can und Mittelfeldspieler Steffen besteht ein etwas schwächerer Link – dort stimmt aber immerhin die Liga.

James vom FC Chelsea kriegt zwar noch ein paar Chemiepunkte, weil er auf der richtigen Position steht – aber Links hat er zu keinem der übrigen Spieler.

Rechtsverteidiger Raphael steht im Tor komplett falsch und hat auch sonst keine Links. Dementsprechend niedrig ist die Chemie.

Um am Ende eine gute Chemie zu erzielen ist es also entscheidend, zueinander passende Spieler aufzustellen. Eine Ausnahme sind dabei Ikonen in FIFA 21: Die Legenden sind keinem Verein und keiner Liga zugeordnet und passen zu allen Spielern innerhalb einer Mannschaft. Wer also eine Legende zur Verfügung hat, kann sich ein wenig freier bewegen, was die Mannschaftsaufstellung angeht.

Weitere Chemie-Boosts könnt ihr bekommen, wenn ihr einen Trainer mit der passenden Liga und Nationalität aufstellt.

Am Ende kommt es darauf an, das perfekte Gleichgewicht zwischen Chemie und starken Einzelwerten der Spieler zu finden. Ihr solltet immer darauf achten, eurer Team Chemie-technisch so stark wie möglich aufzustellen, um Werte-Boosts zu finden.

Ihr habt euer perfektes Team bereits gefunden? Dann ist es Zeit, ins Spiel einzusteigen. Und damit ihr so wenig Gegentore wie möglich kassiert, findet ihr hier unseren Guide zum Verteidigen in FIFA 21.