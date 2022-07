Spieler lachen über Trailer zu FIFA 23: „Da steht nicht wirklich einer in T-Pose rum“

Am 27. Juli 2022 wurde ein neuer Gameplay-Trailer zu FIFA 23 veröffentlicht. Dort wurden viele neue Features vorgestellt – doch ein kurioser Fehler zieht gerade die Aufmerksamkeit von Spielern auf sich.

Das ist der Fehler: Wie der User „Raks-“ im FIFA-Subreddit festgestellt und geteilt hat, fällt ein Spieler im FIFA-23-Gameplay-Deep-Dive irgendwie ziemlich aus dem Raster.

Während Bellingham vorn im Bild gerade zeigt, wie „Technical Dribbling“ das Spiel verändern soll, steht im Hintergrund einfach mal ein Spieler in T-Pose rum. Er hält die Arme zur Seite und starrt unbeirrt geradeaus.

Die genaue Stelle im Trailer seht ihr bei 3:06 Minuten:

So reagiert die Community auf den Fehler im FIFA 23 Trailer

Das sagen Spieler: Im FIFA-Subreddit ist der Post mit über 2.900 Upvotes und mehr als 129 Kommentaren gerade ganz oben. Unter dem Titel „EA lässt nicht wirklich irgendeinen Spieler in T-Pose im offiziellen Gameplay-Trailer rumstehen“ amüsieren sich einige über den offensichtlichen Fehler im Trailer.

Ein Spieler stellt fest: „Es ist sogar noch schlimmer. Tatsächlich sind es zwei Spieler (einer Real, einer BVB), die ineinander übergehen“ (via reddit). Und tatsächlich: Schaut man genau hin, erkennt man Trikot-Elemente beider Mannschaften.

„Was meint ihr, das ist offensichtlich ein beabsichtigtes Gameplay-Feature“, meint ein anderer (via reddit).

„Seht mal, jeder denkt, das sei ein „SpiEl FeHler“, aber als lebenslanger BVB-Fan sage ich euch, das ist einfach unsere Verteidigung in den letzten Jahren“, scherzt User cfbones (via reddit).

Zudem stellte User „HPfcp“ (via reddit) noch eine Kuriosität fest. So wird eine Animation des Keepers Alisson bei 3:15 im Trailer kritisiert, die langsamer abgespielt ziemlich unangenehm aussieht:

Neben diesen seltsamen Animationen gibt es aber auch noch ernsthaftere Kritik an dem Trailer und einigen Gameplay-Elementen.

So wird etwa das Defensivverhalten der Mannschaft gleich zum Start des Trailers kritisiert (via reddit). Die stehe einfach viel zu weit hinten und es sieht aus, als wäre der Strafraum vollgestopft mit Spielern, während der Bereich davor ignoriert wird.

Im Diskussions-Beitrag zu den „Gameplay Pitch Notes“ (via reddit) gibt es ebenfalls Bedenken. Es werden zwar einige Elemente gelobt, wie etwa

Zum anderen wird angemerkt, dass es wieder große Begriffe gebe, wie „Technical Dribbling“, „Composed Ball Striking“ und Ähnliches. Aber ob da wirklich große Änderungen hinterstecken, die man im Spiel deutlich bemerkt, bezweifeln einige Spieler.

Andere Spieler hingegen zeigen sich dem Gameplay gegenüber positiv eingestellt (via reddit):

„Einiges von dem, was sie machen, ist wirklich gut. Es gibt eine Menge Fehler von EA und sie patchen es viel, was es immer weniger wie die Startversion macht, aber man muss die schiere Menge an Leuten berücksichtigen, die dieses Spiel spielen, es ist schwer, sie alle zu bedienen“, sagt etwa User „KingTocco“.

Am Ende bleibt zunächst nur: Abwarten. In den kommenden Wochen werden voraussichtlich weitere Inhalte und Details zu FIFA 23 bekannt gegeben, die genaueren Aufschluss darüber geben werden, was im Spiel steckt.

Ihr wollt wissen, was sonst zu FIFA 23 ansteht? Dann findet ihr hier unsere Übersicht zum FIFA 23 Release.