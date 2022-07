FIFA 23: Gameplay-Trailer zeigt neue Features – Was macht es anders als FIFA 22?

Dazu kommt außerdem eine Anpassung des Sprintverhaltens unterschiedlicher Spieler – so soll das Thema „Geschwindigkeit“ einmal mehr angegangen werden, nachdem die Pace in vergangenen FIFA-Teilen oft spielentscheidend war. Einen genaueren Blick auf die Gameplay-Features in FIFA 23 findet ihr hier.

Das spiegelt sich auch in neuen Gameplay-Elementen wieder, wie neuen Schussvarianten, ungewöhnlichen Pässen und realistischeren Laufanimationen der Spieler. So haben beispielsweise Stars wie Kylian Mbappé ihren ganz eigenen Lauftstil bekommen – ganz wie im echten Leben.

Was ist HyperMotion 2? Als „HyperMotion“ bezeichnete schon FIFA 22 die Animationstechnik, mit der EA reale Bewegungen aus einem erfassten Fußballspiel in das Gameplay von FIFA übertragen hat.

Was ist das für ein Trailer? Schon in der vergangenen Woche veröffentlichte FIFA 23 einen ersten Trailer , der aber zum Großteil aus Cinematics und nur wenig aus Gameplay-Elementen bestand.

Insert

You are going to send email to