FIFA 23 bringt endlich umfassendes Crossplay – Doch die Fans sind wütend

FIFA 23 wird endlich richtiges Crossplay einführen. Doch die Anhänger vom beliebten Pro Clubs Modus sind enttäuscht.

Über Jahre hinweg haben sich FIFA-Spieler Crossplay gewünscht. Und nachdem in FIFA 22 bereits erste Tests stattfanden wird dieser Traum in FIFA 23 endlich Realität. Doch nicht alle FIFA-Fans sind begeistert, denn der beliebte Pro-Clubs-Modus wird außen vorgelassen.

Das ist Crossplay: Viele Shooter wie Fortnite oder Warzone machen es vor. Sie lassen sich problemlos konsolenübergreifend zocken. So ist es möglich, dass PC-Spieler mit PlayStation- und Xbox-Besitzern gemeinsam spielen können. In FIFA 23 wird dies nun auch möglich sein – nur nicht in allen Spielmodi.

So funktioniert Crossplay in FIFA 23: EA Sports hat einen umfassenden Blog-Eintrag (via EA) zu Crossplay in FIFA 23 veröffentlicht. Es werden alle Systeme aufgelistet die Crossplay unterstützen und gezeigt, welche Modi Crossplay erlauben und ob diese mit Freunden oder im Matchmaking funktionieren.

Dabei ist besonders diese Grafik aufschlussreich.

Einen Modus sucht man hier allerdings vergebens: Pro Clubs.

Hier findet ihr alles rund um den Release von FIFA 23.

Kein Crossplay für Pro Clubs in FIFA 23 – Die Community beschwert sich

Im Subreddit zu FIFA hat Pummpy1 (via reddit) einen offenen Brief an EA veröffentlicht, der bemängelt, dass es im neuesten FIFA-Ableger kein Crossplay für Pro Clubs geben wird und eine Erklärung seitens EA verlangt.

Das steht im offenen Brief:

Es wird eine Erklärung von EA verlangt warum Crossplay in Pro Clubs fehlen wird.

EA soll zudem erläutern, weshalb Pro Clubs von EA ignoriert wird.

Der Autor wirft EA vor den Modus sterben lassen zu wollen.

Liegt die fehlende Crossplay-Unterstützung an der FIFA? Hat der Entwickler zu wenig Kapazitäten?

Am Ende erklärt der Autor, dass nicht jeder nur FUT spielen will und dass bei einer fehlenden Antwort von EA die Community, inklusive der Pro Clubs Ligen, dazu angehalten werden öffentlich Stellung zu nehmen.

Was sagt EA dazu? Bisher gab es noch keine Antwort vom FIFA-Entwickler bezüglich des Problems. Sobald sich das ändert, erfahrt ihr es in diesem Beitrag.

Das sagt die Community zu dem Brief: Der offene Brief findet viel Zuspruch in der FIFA Community und sammelt ordentlich Upvotes.

Wir haben Stimmen aus der Community für euch zusammengetragen:

Juil8991MC: „Da stimme ich zu. Ich habe mich so sehr auf Crossplay in Pro Clubs in diesem Jahr gefreut.“

LilBottomText17: „Ich habe mich mehr auf Crossplay für Pro Clubs, als auf Crossplay für FUT gefreut.“

Jo0012: „Ich stimme zu 100% zu. Meine Freunde sind aufgeteilt in PS5 und Xbox Series und wir sind alle niedergeschlagen.“

Sorpma: „Meiner Meinung nach ist das ein Zeichen, dass sie den Modus fallen lassen werden. Ohne Crossplay wird es noch schwieriger auf manchen Plattformen Matches zu finden. Dadurch werden es weniger Spieler zocken, weshalb EA eine Ausrede haben wird, den Modus demnächst komplett zu entfernen.“

In den Kommentaren schlagen verzweifelte Spieler sogar vor, dass EA Pro Clubs monetarisieren solle, damit der Modus durch mehr Einnahmen für den Entwickler wieder attraktiver werden könne:

blutgraetsche: „Bis heute verstehe ich nicht, warum sie die übrigen Spielmodi von FIFA nicht monetarisieren. Besonders Pro Clubs.“

DSMilne: „Sie könnten ganz einfach Mikrotransaktionen für Stadien, Trikots oder kommentierte Spielernamen einführen. Die Leute würden Geld ausgeben und das würde für die Verbesserungen zahlen, die wir alle wollen.“

Was sagt ihr? Wird euch eine Crossplay-Funktionalität für Pro Clubs in FIFA 23 fehlen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren.

Mittlerweile wurden die ersten neuen Inhalte für FIFA 23 bekannt gegeben. Wir zeigen euch hier vier Neuerungen, die ihr in FIFA 23 erwarten könnt.