FIFA: “Es war eine tolle Reise”- Nach 12 Jahren verabschiedet sich Futhead, eine der ersten Fanseiten überhaupt

Die beliebte Ultimate Team Fanseite Futhead existiert nicht mehr. Einen Monat vor dem Release von FC 24 endet somit nicht nur die Ära von FIFA, sondern auch ein über viele Jahre hinweg treuer Begleiter der Community verschwindet von der Bildfläche.

Was war Futhead? Für viele FIFA-Fans war futhead seit der Einführung des Ultimate Team Modus im FIFA 09 die erste Plattform, die ihnen dabei half, nach Spielern zu suchen und kreative Teams zu entwerfen. Spieler konnten in Form einer digitalen Datenbank alle verfügbaren Karten in FUT einsehen, ihre Preise auf dem Transfermarkt verfolgen und in sämtliche im Spiel verfügbaren Taktiken zu einem Dreamsquad formieren.

Zudem stellte Futhead einen der ersten Customizer für selbstentworfene Karten zur Verfügung und war damit auch einer der Pioniere auf diesem Gebiet. Somit bekam die Community die Möglichkeit, ihre Idole aus sämtlichen Vereinen mit einer ultimativen 99er-Karte auszustatten.

Nach der Gründung im Jahr 2011 nahm die Website einen raschen Aufschwung und wurde eine der beliebtesten Fanseiten für die FIFA-Community.

Doch auch andere erkannten, dass das Konzept von Futhead äußerst erfolgreich war und gründeten ihrerseits Datenbanken für Ultimate Team.

Futhead muss sich geschlagen geben und geht vom Netz

Starke Konkurrenz bekam man von der im Jahr 2014 gegründeten Seite Futbin. Im Jahr 2017 kam man mit FUTWIZ ein weiterer Kontrahent dazu. Im Laufe der Zeit musste man sich den jüngeren Datenbanken geschlagen geben.

Nachdem Futhead in den letzten Jahren mehr oder weniger unter dem Radar gelaufen war, folgte nun das Ende der Seite. In einem kurzen Statement (siehe Bild oben) verabschiedet sich die Website von ihren Fans und bedankt sich für die jahrelange Unterstützung ihrer Community.

Auf reddit sorgte diese Nachricht für viele Reaktionen. Fans der ersten Stunde nahmen Abschied. Neben einem Konkurrenten zollte auch ein ganz besonderer User Tribut.

Fans, Konkurrenz und Gründer verabschieden sich emotional

Auf reddit.com unter dem subbreddit “Futhead ist abgeschaltet” nahmen viele Fans Abschied und fanden dabei meistens versöhnliche Worte.

So schwelgt User “zuggiz” in Erinnerungen: „Traurige Zeiten, das war meine ersten FUT Website bevor ich zu Futbin gewechselt bin. Ich werde alt.“

Nicht ganz so nostalgisch und versöhnlich, zeigt sich der User “Glass_of_Pork_Soda”. Er gibt in seinem Kommentar zum Post von “zuggiz” auch EA Sports eine Mitschuld am Ende von futhead.

Er wirft EA Sports vor, dass sie Futhead “getötet” hätten. Auf Nachfrage eines anderen Users antwortet er: „Sie (EA, Amerkung der Redaktion) haben Futhead die Berechtigung abgesprochen, Karten zu entwerfen und haben die Transfermarkt Updates super schwierig gemacht.“ (via reddit.com)

Aber auch die Konkurrenz ließ es sich nicht nehmen, ihren Dank für die Pionierarbeit auszusprechen. Ein Mitarbeiter von FUTWIZ, “futwiz-ruan” zeigte sich traurig und gleichzeitig dankbar: „Das ist traurig, zu sehen. Auch als Rivalen sind wir ewig dankbar für das, was sie der FIFA Community gegeben haben.“

Bei genauerem Hinschauen findet man auch ein Statement von einem der Mitbegründer, Dan Paulson, der den subreddit dazu nutzte, ein paar persönliche Worte an die Fans zu richten. Seinen längeren Text beginnt er wie folgt: „Auf euch. Es war eine tolle Reise.“ Gleichzeitig verwies er aber auch auf die Unabdingbarkeit dieses Ausgangs: „… Leider war es seit Jahren eine beschlossene Sache.“

So endet neben der FIFA-Reihe auch ein Stück Ultimate Team Fangeschichte. Wie seht ihr das Ende von Futhead? Habt ihr Erfahrungen mit dieser OG FIFA-Website gemacht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wir richten unseren Blick nach vorne und schauen auf die wichtigsten Neuerungen in Ultimate Team in FC 24.