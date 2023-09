FIFA 23: Irrer Fehler bringt unendlich Münzen und Karten, verursacht riesiges Chaos in FUT

FIFA 23 ist das neueste Spiel der FIFA-Serie, das am 28. September 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verö...

Was sind die Konsequenzen? Viele Spieler haben nun Angst vor einer großen Bannwelle, die auch für den FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24 gelten könnte. Schließlich wurde ein eindeutiger Fehler tausendfach ausgenutzt, um in FUT Coins und Karten zu kassieren.

So berichtet FUT-Spieler Mbappe4ever (via Reddit ) davon, dass er seit Tagen auf Benzema (99) spart, dieser jetzt durch den Glitch aber deutlich teurer geworden ist. Ein Blick auf futbin zeigt, dass die Karte vor dem Fehler bei 1.000.000 Coins lag und durch den Glitch bei mittlerweile 1.400.000 Münzen gelandet ist.

Was wäre, wenn man unendlich Münzen und Top-Karten in Ultimate Team einfach so haben könnte? Die Antwort: Es bricht ein riesiges Chaos aus. Und genau das ist gestern in FUT 23 passiert.

Ein absolut verrückter Fehler in FIFA 23 Ultimate Team hat dafür gesorgt, dass Spieler unendlich Münzen und Gratis-Karten einsacken konnten. Wir klären auf, was da gestern passiert ist.

