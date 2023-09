Das sind die meistgespielten Karten in FIFA 23 – Ein Stürmer führt das Ranking mit enormem Abstand an

Zum Ende von FIFA 23 werfen wir einen Blick auf die beliebtesten Karten in Ultimate Team. Der erste Platz der meistgespielten Spieler lässt seine Konkurrenten weit hinter sich.

Wie kommt das Ranking zustande? Futbin, eine der größten FIFA-Serviceseiten, hat ein Ranking zu den Karten mit den meisten Spielen in FUT veröffentlicht. Die Daten resultieren aus den Statistiken der Spieler, die auf dem Transfermarkt gehandelt wurden.

Nach der Auswertung der Statistiken präsentierte Futbin.com eine Zusammenschau der beliebtesten Torhüter, Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer auf seinem Instagram-Account. Ein französischer Angreifer überragte dabei alle anderen Spieler.

Kylian Mbappé kommt auf fast 100 Millionen Einsätze in FUT

Der Sieger des Rankings ist unangefochten der französische Top-Stürmer Kylian Mbappé, der in den letzten Tagen vor EA Sports FC 24 wohl noch die 100-Millionen-Marke in Ultimate Team knacken wird.

Wie ihr dem Post von futbin.com entnehmen könnt, lässt Kylian Mbappé seine Konkurrenten im Angriff weit hinter sich. Auf dem zweiten Platz der meistgespielten Spieler folgt Liverpools Abwehrchef Virgil Van Dijk. Dieser hat allerdings “nur” 75 Millionen Spiele absolviert.

Rang 3 mit rund 55 Millionen gespielter Matches geht an Cristiano Ronaldo, der im neuen FIFA-Nachfolger FC 24 wohl ein heftiges Downgrade kassieren wird.

Etwas unerwartet: Im Ranking finden wir weder Superstar Lionel Messi, noch den Coverstar von FC 24 und den alles überragenden Spieler der vergangenen Saison, Erling Haaland.

Dafür taucht bei der meistgespielten Spieler der ein oder andere Name auf, den man jetzt vielleicht nicht unbedingt in diesem Ranking erwartet hätte. Vor allem zwei französische Offensivakteure können ebenfalls eine beeindruckende Anzahl an absolvierten Partien vorweisen.

Franzosen am stärksten unter den beliebtesten Spieler vertreten

Welche anderen Spieler wurden am häufigsten in FIFA 23 gespielt? Zum Spitzenreiter Kylian Mbappé gesellen sich einige seiner Landsmänner aus Frankreich. Der französische Nationaltorhüter Mike Maignan ist, wie auch Linksverteidiger Theo Hernández, gleich mit zwei verschiedenen Karten vertreten. Dazu kommen noch zwei Road to the Final Karten von den französischen Offensivspielern Thomas Lemar und Jonathan Ikoné.

Bei beiden letzteren Spielern konnte man nicht unbedingt mit so einer Beliebtheit in FIFA 23 rechnen, da sie in den letzten Jahren eher unter dem Radar liefen. Ihre dynamischen Spezial-Karten haben ihr Standing in Ultimate Team deutlich verbessert.

Die gesamte Übersicht findet ihr unter folgendem Link auf Instagram.com. Klickt euch hier einfach durch die verschiedenen Bilder.

Uns interessiert eure Meinung. Seid ihr vom Ergebnis überrascht? Welchen Spieler habt ihr besonders häufig gespielt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wir wissen natürlich noch nicht, wer die beliebtesten Stars in EA Sports FC 24 sein werden. Ihr könnt aber vielleicht schon eine kleine Vorauswahl treffen, wenn die neuen Ratings für FC 24 veröffentlicht werden.