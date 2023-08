EA Sports FC 24 Ratings: Wann kommen sie endlich? Unsere Prognose

Bald erscheint FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24 und die Community wartet immer noch auf die offiziellen Ratings der Spieler und Spielerinnen. Wir verraten euch, wann die Ratings endlich veröffentlicht werden könnten.

Gibt es ein FC 24 Ratings Release-Datum? Aktuell ist noch nicht bekannt, wann wir mit den Ratings zu den Kickern in EA Sports FC 24 rechnen können. Sobald es neue Informationen gibt, halten wir euch hier bei MeinMMO auf dem Laufenden.

Der Blick in die Vergangenheit zeigt aber: Es kann nicht mehr lange dauern, bis die neuen Spielerwerte gezeigt werden. FIFA 23 erschien am 30. September 2022 und EA veröffentlichte die Ratings 12 Tage vorher, am 18. September, was wiederum 3 Tage vor dem Early Access war.

An diesem Datum könnten die Ratings kommen: Nun ist der Release von EA Sports FC 24 am 29. September 2023 und der Early Access beginnt bereits am 22. September. Ein paar Tage vorher sollte es also spätestens soweit sein.

Plausibel klingt für uns daher der 17. September 2023, dieser ist wie im Vorjahr ein Sonntag und liegt genau 12 Tage vor dem Release-Datum des Spiels.

Hier könnt ihr euch ansehen, wie weit Release und Bekanntgabe der Ratings in der Vergangenheit auseinander lagen:

FIFA 14: Release am 23.09.2013 – Ratings-Bekanntgabe am Donnerstag, den 05.09.2013

FIFA 15: Release am 23.09.2014 – Ratings-Bekanntgabe am Sonntag, den 07.09.2014

FIFA 16: Release am 22.09.2015 – Ratings-Bekanntgabe am Freitag, den 04.09.2015

FIFA 17: Release am 27.09.2016 – Ratings-Bekanntgabe am Montag, den 29.08.2016

FIFA 18: Release am 29.09.2017 – Ratings-Bekanntgabe am Montag, den 11.09.2017

FIFA 19: Release am 28.09.2018 – Ratings-Bekanntgabe am Mittwoch, den 12.09.2018

FIFA 20: Release am 27.09.2019 – Ratings-Bekanntgabe am Montag, den 09.09.2019

FIFA 21: Release am 09.10.2020 – Ratings-Bekanntgabe am Donnerstag, den 10.09.2020

FIFA 22: Release am 01.10.2021 – Ratings-Bekanntgabe am Freitag, den 17.09.2021

FIFA 23: Release am 30.09.2022 – Ratings-Bekanntgabe am Sonntag, den 18.09.2022

FUT Heroes bekommen bereits erste offizielle Ratings

Das sind die Ratings: Zu den ersten Ratings, die EA bekanntgeben hat, gehören die FUT Heroes. Dabei handelt es sich um Spezialkarten, die für Publikumslieblinge und starke Spieler aus der Vergangenheit gedacht sind. Welche Hero-Karten es in EA Sports FC Ultimate Team geben wird, seht ihr hier.

Das sind die Ratings der Hero-Karten:

Wesley Sneijder (91) – Serie A

Gianluca Vialli (91) – Serie A

Bixente Lizarazu (90) – Bundesliga

Carlos Tevez (90) – Premier League

Alex Scott (88) – England WSL

Nadine Keßler (90) – Frauen-Bundesliga

Tomáš Rosicky (88) – Bundesliga

Ludovic Giuly (88) – La Liga

John Arne Riise (87) – Premier League

Nwankwo Kanu (87) – Eredivisie

Dimitar Berbatov (88) – Bundesliga

Sonia Bompastor (89) – France Division 1F

Jari Litmanen (89) – Eredivisie

Rui Costa (89) – Serie A

Paulo Futre (89) – Liga Portugal

Vincent Kompany (89) – Premier League

Ramires (87) – Premier League

Steve McManaman (89)- La Liga

DaMarcus Beasley (86) – Eredivise

