EA Sports FC 24: Alle neuen Hero-Karten in der Übersicht – Eine niederländische Legende ist dabei

Was ist mit den Hero-Karten aus FIFA 23? Ob es alle Hero-Karten aus FIFA 23 auch nach FC 24 schaffen werden, ist bisher noch nicht bekannt. Es kann durchaus sein, dass die ein oder andere Hero-Karten nicht mehr in FC 24 dabei ist.

Das ist neu bei den Heroes in FC 24: Die große Neuerung der Heroes in FC 24 wird sein, dass es nun erstmalig weibliche Hero-Karten geben wird. Denn in Ultimate Team von FC 24 sind Fußballerinnen vollständig integriert, was auch für Spezialkarten gilt.

Das Besondere an diesen Karten ist, dass sie im Gegensatz zu den Icon-Karten jeweils einer bestimmten Liga zugeordnet sind. Ein FUT Held aus der Bundesliga kriegt dann zu Spielern eben dieser Liga einen Chemie-Punkt in Ultimate Team. Darüber hinaus gibt es die gewohnten Links zu Spielern derselben Nationalität.

Das sind Hero-Karten in Ultimate Team: Die in FIFA 22 eingeführten FUT Heroes (oder FUT Helden) sind Spezialkarten, die den „Ikonen” ganz ähnlich sind: Sie bekommen starke Karten für Leistungen vergangener Tage, mit denen sie zu Fan-Lieblingen aufstiegen.

Der Release des FIFA-Nachfolgers EA Sports FC 24 bahnt sich langsam an und EA zeigt uns bereits die ersten neuen Hero-Karten für Ultimate Team. Hier erfahrt ihr, welche Heroes in FC 24 neu dabei sein werden.

