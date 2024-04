EA FC 24: Wann kommt welches TOTS? Alle wichtigen Infos zum Event

Endlich ist EA FC 24 das große TOTS-Event gestartet. Wir verraten euch den Zeitplan und wann die einzelnen Teams wie Premier League, Bundesliga oder Serie A bekannt gegeben werden.

Was ist das TOTS überhaupt? Das „Team of the Season“ erscheint jedes Jahr in Ultimate Team. Dort werden die Top-Spieler der unterschiedlichen Ligen in den Fokus gestellt – und mit massiv verbesserten Karten ausgerüstet. Wertungen im 90er-Bereich sind keine Seltenheit.

Über die kommenden Wochen werden regelmäßig mehrere „Teams der Saison“ veröffentlicht, wie das „Premier League TOTS“, das „Bundesliga TOTS“, das „LaLiga TOTS“ und mehr. Diese Karten landen dann in den Packs von EA FC 24 Ultimate Team.

Abstimmen dürft ihr noch für die Bundesliga: Doch anders als in den Vorjahren, wird es zu dem diesjährigen TOTS nur noch ein Fan-Voting geben – und zwar für die Bundesliga. Die anderen Teams der großen Ligen werden laut EA Sports vom Studio selbst und in Zusammenarbeit mit dem Datenanalyst OPTA zusammengestellt.

Warum die Fans hier nicht mehr selbst abstimmen dürfen, ist nicht bekannt.

Voting und Bekanntgabe – Der Zeitplan zum TOTS

Wann startet das TOTS in EA FC 24? Der Startschuss für das mehrwöchige TOTS-Event war bereits am Freitag, dem 19. April 2024 um 19:00 Uhr. Als Erstes erschien das brandneue „Live TOTS“, was frische dynamische TOTS-Karten ins Spiel gebracht hat.

Votings: Wie schon erwähnt, kann in diesem Jahr lediglich für das Bundesliga TOTS abgestimmt werden und dieses Voting ist bereits seit dem 21. April beendet.

Bekanntgaben: Wann werden die TOTS offiziell vorgestellt?

19. April bis 26. April: Live TOTS

26. April bis 3. Mai: Premier League TOTS, Mixed League 1, WSL

3. Mai bis 10. Mai: Bundesliga TOTS, Mixed League 2, Frauen-Bundesliga

10. Mai bis 17. Mai: Ligue 1 TOTS, Mixed League 3, D1 Arkema

17. Mai bis 24. Mai: LaLiga TOTS, Mixed League 4, Liga F

24. Mai bis 31. Mai: Serie A TOTS, Mixed League 5, NWSL

31. Mai bis 7. Juni: Ultimate TOTS

Was sind die Mixed Leagues? Eine weitere Änderung in diesem Jahr sind die Mixed Leagues, die die Veröffentlichungen der kleineren Teams der Vorjahre ersetzen. Hier stellt EA zusätzlich zu den großen Männer- und Frauenligen gemixte Teams aus den übrigen Fußballligen der Welt zusammen, die gleichzeitig in Packs verfügbar sein werden.

Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch in EA FC 24 perfekt auf die TOTS-Wochen vorbereiten könnt, dann schaut doch mal hier rein:

