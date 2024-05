10 Dinge, die ihr in Final Fantasy XIV tun solltet, bevor Dawntrail erscheint

Am 2. Juli 2024 erscheint die neue Erweiterung Dawntrail für Final Fantasy XIV. Damit ihr auf dem Kontinent Tural voll durchstarten könnt, verraten wir euch, was ihr bis zum Release in Eorzea erledigen solltet und wie ihr euch optimal vorbereitet.

Der Sommer in Eorzea wird heiß! Die neue Erweiterung Dawntrail für Final Fantasy XIV führt euch ab dem 2. Juli 2024 auf den exotischen Kontinent Tural, auf dem allerlei frische Herausforderungen und Features warten. Hier noch einmal die wichtigsten Neuerungen:

Fortsetzung des Hauptszenarios

frische Dungeons, Raids, Prüfungen sowie Traumprüfungen

neue Jobs: Viper und Piktomant

neuer beschränkter Job: Bestienbändiger

Anhebung der Maximalstufe von 90 auf 100

die Kosmo-Erkundung als Inhalt zum Entspannen

umfassendes Grafik-Update

neue Inhalte für Gold Saucer, Hildibrand, Feldexkursionen, Unstete Gewölbe, Inhaltshelfer und PvP

weibliche Hrothgar als spielbares Volk

Damit ihr euch vom Release-Tag an voll auf die Neuerungen von Dawntrail konzentrieren könnt, solltet ihr in den kommenden knapp zwei Monaten gewisse Vorbereitungen treffen. Wie die Checkliste von MeinMMO aussieht, erfahrt ihr im Folgenden.

Der finale Trailer von Dawntrail stimmt euch auf die neue Erweiterung von Final Fantasy XIV ein:

Meistert das Hauptszenario von Endwalker

Final Fantasy XIV führt euch mit seinem Hauptszenario von den Anfängen aus A Realm Reborn über alle Erweiterungen hinweg bis zu den Ereignissen von Dawntrail. Anders als zum Beispiel in The Elder Scrolls Online könnt ihr euch daher nicht einfach einen frischen Charakter erstellen, das Tutorial meistern und im Anschluss direkt mit dem jüngsten Abenteuer loslegen.

Um nach Tural reisen und die dortigen Inhalte angehen zu dürfen, benötigt ihr einen Stufe-90-Helden, der das Szenario der aktuellen Erweiterung Endwalker durchgespielt hat. Zwar könnt ihr Teile des Hauptszenarios mit den kostenpflichtigen Abenteuergeschichten (via offizielle Webseite) überspringen, doch entgehen euch so viele spielenswerte Inhalte.

Spielt mit einem Job das Hauptszenario von Final Fantasy XIV: Endwalker durch, bevor Dawntrail kommt.

Nutzt daher die Zeit bis zum Launch von Dawntrail, um euren Streiter zu leveln und das Hauptszenario durchzuspielen. Falls ihr das bereits getan habt, spielt euch optional für jede der fünf Klassenrollen (Tank, Heiler, Nahkämpfer, Fernkämpfer und Magier) jeweils einen Job auf 90 hoch, um mit Dawntrail Zugang zu allen neuen Rollen-Quests zu erhalten.

Spielt die Questreihe der Kriegstriaden

Beim Final Fantasy Fanfest in London fragte ein Redakteur von PCGamesN vergangenes Jahr, welche optionale Auftragskette man unbedingt gespielt haben sollte, bevor Dawntrail erscheint. Die Antwort von Producer und Direktor Naoki Yoshida:

In Heavensward gibt es die Questreihe der Kriegstriade, die eng mit der dreizehnten Reflexion verknüpft ist, und man kann ein wenig tiefer in die Geschichte eintauchen und bekommt auch mehr Einblick in die Beziehungen der Charaktere. Wenn ihr die Zeit habt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das zu spielen. Naoki Yoshida im Interview mit PCGamesN

Ihr startet die Questreihe bei Torsefers, den ihr am Strebewerk in Ishgard findet, bei den Koordinaten X: 11.7 / Y: 11.6. Mehr Details findet ihr in diesem Artikel: Die optionalen Prüfungen in Heavensward freischalten

Rüstet euren Helden aus

Zur optimalen Vorbereitung auf ein neues Abenteuer gehört es dazu, sich bestmöglich auszurüsten. Erspielt euch etwa die aktuellen Allagischen Steine der Komödie, die ihr bei Cihanti in Radz-at-Han (X: 10.8 / Y: 10.4) gegen Ausrüstung der Stufe 650 eintauschen könnt.

Nehmt an Zufallsinhalten teil, besucht aktuelle Dungeons oder schließt euch den sogenannten Hunt-Trains an (eine große Gruppe von Spielern, die gezielt Jagd auf A-Rang-Kreaturen in der offenen Welt macht), um euch die Steine leicht zu verdienen.

Auch für hochstufige Helden lohnt sich der Besuch alter Allianz-Raids über die Inhaltssuche.

Diese Teile lassen sich wiederum auf Gegenstandsstufe 660 aufwerten, indem ihr euch die Gegenstände Göttersang-Gewebe (Aufwertung von Rüstung) und Göttersang-Poliermittel (Aufwertung von Accessoires) von Händler Nesvaaz (Radz-at-Han, bei X: 10.5 / Y: 10.1) besorgt.

Der möchte für die Items jeweils eine Aglaia-, Thaleia- sowie Euphrosyne-Münze haben, die ihr aus den Allianz-Raids von Endwalker bekommt. Alternativ bietet auch Wilmetta (Radz-at-Han, bei X: 10.5 / Y: 7.4) die beiden Upgrade-Gegenstände an, für 3.000 beziehungsweise 2.000 Kupo-Trophäen.

Bereitet euch auf die neuen Jobs vor

Falls ihr in Dawntrail als Viper oder Piktomant durchstarten möchtet, benötigt ihr mindestens einen anderen Job, der mindestens Stufe 80 erreicht hat. Damit ihr nach dem Karrierewechsel bestmöglich ausgerüstet seid, erspielt euch schon jetzt die Allagischen Steine der Poesie.

Die lassen sich in Ausrüstungsteile umtauschen, die euer Held mit Stufe 80 anlegen kann. Besucht dafür Aymark in Eulmore bei den Koordinaten X: 10.2 / Y: 11.8. Außerdem könnt ihr euch natürlich auch für die neuen Jobs schon jetzt Ausrüstung für Stufe 90 farmen, siehe Tipp Nummer 3.

Der Piktomant ist einer von zwei neuen Jobs, die ihr mit Dawntrail ausprobieren dürft.

Viper tragen übrigens die gleichen Klamotten wie Ninjas, Piktomanten nutzen Magier-Rüstung. Levelt bis 90 am besten über die Zufallsinhalte, regelmäßige Dungeon-Besuche sowie die FATEs und Aufgaben der Wilden Stämme aus Endwalker.

Zu guter Letzt könnt ihr schon jetzt bis zu 30 Nebenquests annehmen, die Ziele abschließen und die eigentlich fertigen Aufträge in eurem Questlog zurückhalten. Sobald ihr euren neuen Job gelernt habt, winkt so schnell ein ganzer Batzen Erfahrung.

Besorgt euch was zu Futtern

In der Level-Phase von Final Fantasy XIV gibt’s allerlei Inhalte, die an eine bestimmte Charakterstufe gebunden sind. Damit ihr während der Erfahrungspunkte-Jagd von Dawntrail möglichst selten vor so eine Mauer kracht, stärkt euch rund um die Uhr mit dem Erfahrungsbonus von drei Prozent, den ihr über den Verzehr eines beliebigen Lebensmittels erhaltet.

Lasst also alles stehen und liegen, lauft zum Markt und kauft euch dort das günstigste Bufffood, das gerade in großen Mengen angeboten wird. Die Werte, die ihr über die Leckerei erhaltet, sind zweitrangig. Hauptsache mehr Erfahrungspunkte!

Auf der nächsten Seite geht es weiter mit unseren Empfehlungen sechs bis zehn.