Das sind die 10 besten Rollenspiele, die ihr 2024 auf der PS5 spielen könnt

Die PlayStation bietet sich seit Generationen als perfekte Konsole für Rollenspiele an. Welche Spiele sich laut Metacritic besonders lohnen, erfahrt ihr hier.

Was ist das für eine Liste? In dieser Liste findet ihr Rollenspiele, die ihr auf der PS5 spielen könnt. Manchmal handelt es sich dabei aber auch um PS4-Versionen, die ihr trotzdem auf der neueren Konsole zocken könnt.

Bei der Liste richten wir uns nach den Top 10 Rollenspielen laut Metacritic zum aktuellen Zeitpunkt. Aufgelistet sind die Spiele in auftsiegender Reihenfolge von Platz 10 bis Platz 1, ausgehend von dem Metascore für die PlayStation 5. Einige Spiele können auf anderen Plattformen einen anderen Score haben. Auch den User-Score haben wir für euch zum Vergleich dazugeschrieben.

Bei Spielen mit gleichem Metascore haben wir die Spiele mit höherem User-Score in der Liste höher eingestuft.

Dave The Diver

Trailer: Steam Sommerhit 2023 – Dave the Diver Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Metascore: 91, User-Score: 8.3, Release: 2024, Weitere Plattformen: PC, Nintendo Switch

Was ist das für ein Spiel? In diesem Singleplayer-Abenteuer-RPG schlüpft ihr, wie der Name schon vermuten lässt, in die Rolle eines Tauchers, der tagsüber eine geheimnisvolle, aber teils sehr gefährliche Tiefsee erkundet. Ja tiefer ihr euch bei eurem Tauchgang begebt, umso gefährlicher werden die Lebewesen, denen ihr begegnet. Diesen müsst ihr euch dann auch im Kampf stellen. Und wo manche Fische sich mit ein paar Messerstichen töten lassen, werden manche Kämpfe schon eine rechte Herausforderung.

Da Dave The Diver ein Spiel mit Roguelike-Elementen ist, bedeutet euer Tod hingegen, dass ihr alle gesammelte Beute verliert. Lediglich ein Item dürft ihr euch aussuchen, das ihr bei eurer Rettung mit zurück aufs Boot nehmen dürft.

Abends kümmert ihr euch dann um das Management eines Sushi-Restaurants und lasst euren Fang dort frisch zubereiten. Das Gameplay wird sowohl tagsüber als auch abends mit verschiedenen Mini-Spielen aufgelockert. So müsst ihr zum Beispiel verschiedene Tasten drücken, um Fische gezielt mit einer Harpune einzufangen oder ein Mini-Spiel meistern, um Getränke an der Bar einzuschenken.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Auf Steam kämpfe ich gegen riesige Monster und mache Sushi aus ihnen von Lydia

Persona 5 Royale

Persona 5 Royal Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich

Metascore: 91, User-Score: 8.6, Release: 2021, Weitere Plattformen: PC, Xbox, Nintendo Switch

Was ist das für ein Spiel? Persona 5 Royale ist die erweiterte Version von dem hochgelobten und ausgezeichneten Rollenspiel Persona 5. Grundsätzlich behandelt es die gleiche Story, bietet aber mit neuen Charakteren, Dungeons und Storyinhalten sehr viel mehr als das 2016 erschienene Originalspiel.

Ihr schlüpft in die Rolle eines japanischen Schülers, der wegen einer gerichtlichen Verurteilung für ein Jahr in Tokio leben muss. Dort findet er heraus, dass er als Joker die manifestierten, schlechten Begierden der Menschen stehlen kann. Mit dieser Macht steht er jedoch nicht lange alleine da und um so vielen Menschen zu helfen, geht die neue Freundesgruppe als Phantomdiebe auf die Jagd nach menschlichen Begierden.

Euch erwartet in Persona 5 ein Mix aus Dungeons und rundenbasierten Kämpfen, in welchen ihr dann verschiedene “Personas” sammelt, die euch mit einzigartigen Kräften unterstützen können. Außerhalb der Dungeons müsst ihr euren Alltag managen, zur Schule gehen, Geld verdienen und eure Beziehungen pflegen. Jede Aktivität bringt dazu noch Vorteile für den nächsten Kampf mit sich.

Demon’s Souls

Demon’s Souls Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich

Metascore: 92, User-Score: 8.1, Release: 2020, Weitere Plattformen: –

Was ist das für ein Spiel? 2020 erschien das Remake eines Kultklassikers aus dem Jahr 2010. Es bietet nicht nur den Auftakt der beliebten Souls-Serie, sondern gilt dazu als Begründer des Soulslike-Genres.

Das Remake wurde mit moderner Grafik komplett neu entwickelt, aber liefert euch dabei die gleiche Atmosphäre, die herausfordernden Kämpfe und die mysteriöse Lore wie aus dem Original.

Auch hier stellt ihr euch als Held oder Heldin wieder der Herausforderung, die düstere Welt von Boletaria, von einer vernebelten Dunkelheit zu befreien. Denn aus diesem Nebel erscheinen im ganzen Land schreckliche Kreaturen mit einer Gier nach menschlichen Seelen. Menschen, die ihrer Seelen beraubt wurden, verfolgen nur noch den Drang, Übriggebliebene anzugreifen.

In Demon’s Souls erwartet euch also die klassische Soulslike-Erfahrung, mit schwierigen Kämpfen, die ihr vielleicht nicht alle beim ersten Mal meistert, aber die sich um so erfüllender anfühlen, wenn ihr sie geschafft habt.

Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth Launch Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich

Metascore: 92, User-Score: 9.0, Release: 2024, Weitere Plattformen: –

Was ist das für ein Spiel? Final Fantasy VII Rebirth ist der zweite Teil vom Final Fantasy VII-Remake. Das Remake soll in insgesamt drei eigenständig stehenden Spielen die Geschichte des RPG-Klassikers neu erzählen. Und auch, wenn es sich an der Geschichte des Originals orientiert, sollten Fans des Spiels hier und da mit Abweichungen rechnen, da es sich eben um ein völliges Remake handelt.

Im ersten Teil konnten die ikonischen Helden Cloud, Barret, Tifa, Aerith und Red XIII aus der dystopischen Stadt Midgar fliehen. Im zweiten Teil sind sie jetzt auf der Suche nach Sephiroth, einem totgeglaubten Schwertkämpfer aus Clouds Vergangengenheit, der nun auf Rache aus ist.

Im Gegensatz zum ersten Teil kämpft ihr euch hier nicht durch längere, fast lineare Level, sondern bewegt euch von einer weitläufigen Mini-Open-World in die nächste. Aber auch hier erwarten eine wunderschöne cineastische Szenen, rasante Kämpfe und abwechslungsreiche Herausforderungen.

Resident Evil 4

Resident Evil 4 Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich

Metascore: 93, User-Score: 8.1, Release: 2023, Weitere Plattformen: PC, Xbox

Was ist das für ein Spiel? Mit Resident Evil 4 hat es ein weiteres Remake in diese Liste geschafft. Es brachte den legendären Survival-Horror von 2005 grafisch und technisch auf den neusten Stand und begeisterte damit viele Fans des Genres und der Spiele-Reihe.

Neben überarbeiteter Grafik bietet das Spiel eine verbesserte Steuerung und neu gestaltete Geschichte. Die Entwickler versprechen, dass diese sogar die Fans des Originals noch überraschen dürfte.

Resident Evil 4 spielt sechs Jahre nach den Ereignissen von Resident Evil 2. Leon Kennedy, ein Überlebender von Raccoon City, wird in ein entlegenes Dorf irgendwo in Europa geschickt. Dort soll er das Verschwinden der Tochter des US-Präsidenten untersuchen. Jedoch wird er dabei etwas aufdecken, das anders ist als alles, dem er sich bisher stellen musste.

Hades

Hades – Xbox & PlayStation Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich

Metascore: 93, User-Score: 8.7, Release: 2018, Weitere Plattformen: PC, Xbox, Nintendo Switch

Was ist das für ein Spiel? Das Action-Rollenspiel Hades ist ein Rogue-like Dungeon Crawler und quasi eine Mischung aus den preisgekrönten Spielen Bastion, Transistor und Pyre. Doch auch Hades selbst konnte nach seinem Release große Erfolge feiern und war bei Spielern überaus beliebt.

Hades bietet euch temporeiche Action, eine dichte Atmosphäre und eine fesselnde Handlung, bei der die Charaktere im Mittelpunkt stehen.

Ihr schlüpft in die Rolle des Prinzen der Unterwelt und nutzt eure Kräfte und mythischen Waffen des Olymps, um euch aus den Fängen des Totengottes zu befreien. Die Gaben der Götter des Olymps verleihen euch dabei ungeahnte Fähigkeiten. So bietet euch das Spiel eine Vielzahl an Möglichkeiten, euren Charakter nach euren Vorstellungen zu gestalten.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Hades 2 hat nur 2 Runs gebraucht, um mich zu überzeugen, weil ein Skill perfekt zu meinem Spielstil passt von Dariusz Müller

God of War: Ragnarök

God of War: Ragnarök Story Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich

Metascore: 94, User-Score: 8.1, Release: 2022, Weitere Plattformen: –

Was ist das für ein Spiel? God of War: Ragnarök ist die Fortsetzung des von Kritikern gefeirten God of War aus 2018. Auch dieser Teil wurde von vielen gelobt und unterhielt unter anderem 2022 die Auszeichnungen für „beste Performance“ bei den Game of the Year Awards.

Während sich die Streitkräfte Asgards auf eine prophezeite Schlacht zum Ende der Welt vorbereiten, begleitet ihr Kratos und Atreus auf ihrer Reise durch jede der neun Welten, um dort Antworten zu finden. Dabei erkundet ihr grafisch atemberaubende und mythische Landschaften. Auf eurer Reise stellt ihr euch furchterregenden Gegnern wie nordischen Göttern und Monstern.

Die Bedrohung von Ragnarök, und damit das Ende der Welt, rückt immer näher und bald müssen sich die zwei Reisenden zwischen ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit der ganzen Welt entscheiden.

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition

The Witcher 3 – PS4-Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich

Metascore: 94, User-Score: 8.8, Release: 2019, Weitere Plattformen: PC, Xbox, Nintendo Switch

Was ist das für ein Spiel? The Witcher 3 ist der dritte Teil einer beliebten Rollenspielserie, die auf einer gleichnamigen Buchreihe basieren.

Auch hier schlüpfen Spieler erneut in die Rolle des Hexenmeisters Geralt von Riva. Er verfolgt die Aufgabe, das Kind einer alten Prophezeiung zu finden. Denn dieses soll laut einer alten Elfenlegende der Schlüssel zur Rettung der Welt sein.

The Witcher 3 bietet euch zwar keine „richtige“ Open-World, aber es gibt jede Menge weitläufige Regionen, die sich eben frei erkunden lassen und dabei genügend Abwechlung bieten. Eure Reise führt euch zum Beispiel durch Handelstädte, Gebirgspässe oder auf eine Pirateninsel. Im Kampf müsst ihr euch dann unter anderem exotischen Monstern oder übernatürlichen Raubwesen stellen.

Interessant ist auch das dynamische Wettersystem, so wie ein Tag-und-Nacht-Zyklus in The Witcher 3. Diese beeinflussen auch das Verhalten der NPCs, was die Welt von The Witcher 3 im Ganzen sehr echt wirken lässt. Innerhalb der Story beeinflussen dann verschiedene moralische Entschiedungen viel über den weiteren Verlauf.

Elden Ring

Elden Ring zeigt ersten Trailer zum neuen DLC „Shadow of the Erdtree“ Weitere Videos Mehr Videos für dich

Metascore: 96, User-Score: 8.0, Release: 2022, Weitere Plattformen: PC, Xbox

Was ist das für ein Spiel? Mit Elden Ring versuchte sich FromSoftware zum ersten Mal ein einer Open-World und hatte, wenn man die Bewertungen beachtet, damit auch ziemlich viel Erfolg.

Auf eurem Weg durch die Zwischenlande müsst ihr gegen seltsame Kreaturen, wie riesige Hummer und Drachen und gegen knallharte Bosse kämpfen. Typisch für Spiele von FromSoftware ist Elden Ring natürlich auch ziemlich knackig und herausfordernd. Allerdings bekommt ihr hier einige Optionen an die Hand, die euch das Spiel ein bisschen leichter machen könnten.

So könnt ihr euch im Koop-Modus gemeinsam mit anderen Spielern den schwierigen Kämpfen stellen. Aber auch im Solo-Modus steht ihr nicht ganz alleine da. Ihr könnt tatkräftige Beschwörungen an eure Seite rufen, die euch dann im Kampf unterstützen.

Dieses Jahr erscheint mit Shadow of the Erdtree eine Erweiterung für Elden Ring, auf die viele Fans sehnlichst warten.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema 9 Dinge in Elden Ring, die ihr vor Shadow of the Erdtree erledigen solltet von Christos Tsogos

Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 kommt auf PS5 – Trailer stimmt auf Konsolen-Release ein Weitere Videos Mehr Videos für dich

Metascore: 96, User-Score: 8.9, Release: 2023, Weitere Plattformen: PC

Was ist das für ein Spiel? Dass Baldur’s Gate 3 es in diese Liste geschafft hat, wird wohl die wenigsten verwundern. Auch, dass es auf dem ersten Platz steht, ist kaum verwunderlich, wenn man alleine schon bedenkt, dass das Rollenspiel alle möglichen Game of The Year-Auszeichnungen eingesackt hat.

Es ist der dritte Teil einer legendären Rollenspiel-Reihe und spielt etwa 100 Jahre nach den Ereignissen seines Vorgängers. Die Welt wird von den Illithiden attackiert, welche ihr in diesem Teil in rundenbasierten Kämpfen besiegen müsst. Inspiriert ist das alles stark von Dungeons and Dragons.

Baldur’s Gate 3 begeistert Spieler vor allem mit einer sehr tief durchdachten Welt, detailierten Storys und unzähligen Möglichkeiten das Spiel durchzuspielen. Damit ist Baldur’s Gate 3 eigentlich das perfekte Rollenspiel, denn ihr könnt die Geschichte genau so erleben, wie eure Entscheidungen und Handlungen sie beeinflussen. Schon bei der Charaktererstellung bietet das Spiel genügend Möglichkeiten, um eure Reise mit einem Charakter anzutreten, der perfekt zu euch passt.

Baldur’s Gate 3 besticht die Spieler auch immer wieder mit dem Charme der verschiedenen Begleiter: Ein Begleiter in Baldur’s Gate 3 ist schon seit 26 Jahren dabei, begeistert selbst neue Spieler: „Klar ein Badass“