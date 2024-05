Auf Steam schlüpft ihr in die Rolle einer jungen Nonne, die mit dem Teufel reist – hat 89 % positive Bewertungen

Kritisiert wird in erster Linie, dass das Spiel teilweise interessante Story-Abschnitte zu schnell durchlaufe und sich dadurch etwas gehetzt und unfertig anfühle. Am 02. Mai erschien auf Steam ebenfalls ein neues Koop-Spiel, dass zu einem großen Hit wurde: Ein Koop-Spiel ist wie Half-Life im Forschungslabor, wird auf Steam zum Riesenerfolg

Es lässt sich also sagen, dass INDIKA für Aufmerksamkeit sorgte und es von den Spielern kaum negative Kritik gab. Gelobt wird vor allem die Grafik und der Mix aus den Stilen sowie das interessante Setting. „Verstörend, Philosophisch, Lustig, unvorhersehbar… so ein Spiel ist mir seit langem nicht begegnet“, fasst ein Spieler seine Meinung auf Steam zusammen.

Wie kommt das Spiel an? Noch scheint INDIKA auf Steam mehr ein Geheimtipp zu sein. Allerdings sind von den knapp 1.900 Bewertungen 89 % sehr positiv. Laut TwitchTracker haben am Release-Tag 215 Streamer das Spiel gezockt und über 80.000 Zuschauer waren dabei.

Um welches Spiel geht es hier? INDIKA ist ein Spiel, das am 02. Mai 2024 auf Steam erschien. Ein Release auf der PS5 soll in Zukunft folgen. Bis zum 16. Mai 2024 könnt ihr bei einem Kauf auf Steam noch 10 % sparen.

