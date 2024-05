Auf Steam wurde ein neues Strategie- und Aufbau-Spiel angekündigt, in welchem ihr zum selbsternannten Life-Coach für eure Ork-Familie werdet. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

In Don’t Kill Them All schlüpft ihr in die Rolle einer Halb-Ork-Elfe, die von den Elfen großgezogen wurde, aber es sich jetzt zur Aufgabe macht, die Orks auf einen besseren Weg zu führen. Immerhin ist es die Familie.

Auf Steam wurde das Strategie-Spiel mit Aufbau-Elementen jetzt angekündigt. Entwickelt wird das es von Fika Productions, die 2022 bereits ein Koop-Spiel veröffentlichten, das auf Steam 80 % sehr positive Bewertungen erhielt.

Einen Release-Zeitraum für Don’t Kill Them All gibt es noch nicht. Ein erster Trailer zeigt jetzt aber den Charme und das Gameplay des Spiels:

Was euch erwartet? In Don’t Kill Them All stellt ihr euch der herausfordernden Aufgabe eurer Ork-Familie neue Werte zu vermitteln und helft ihnen dabei neue Leidenschaften, Emotionen und gesunde Beziehungen zu entdecken.

Wie schon der Trailer zeigt, ist das aber gar nicht so einfach. Eure Aufgabe ist es, die Orks gezielt und gekonnt zu führen.

Während ihr Ressourcen für eure neue Heimat sammelt, schickt ihr die Orks im taktischen Gameplay über verschiedene kleine Maps, auf denen es zum Beispiel Holz, Steine, Pilze und kleine Büsche zum Sammeln gibt. Aber auch andere Lebewesen warten auf der Map, wobei einige Gegner sind und andere Unschuldige.

Zeigt den Orks, was Zurückhaltung bedeutet

Zurückhaltung im Kampf ist für die Orks allerdings gar nicht einfach. Bei euren Zügen müsst ihr genau planen, weil sonst vielleicht die Ressourcen, die ihr sammeln wollte, und die Kreaturen, die ihr beschützen wollt, von eurem Angriff Schaden erleiden. Außerdem müsst ihr auf eure Energie achten. Denn ist diese erstmal aufgebraucht, werden die Orks nicht mehr auf euch hören.

Der Trailer hebt hier auch hervor, dass die Orks nicht nur grob draufhauen können, sondern mit der Zeit andere Rollen erlernen. So schickt ein Ork seine gezähmten Tiere in den Kampf. Ein anderer Ork wird zum Zauberer und verwirrt seine Gegner mit aufregenden Kartentricks.

Die gesammelten Ressourcen nutzt ihr dann, um eure Basis liebevoll auszubauen. Dabei geht es nicht nur darum, die allgemeinen Bedürfnisse der Orks zu erfüllen.

Mit den errichteten Gebäuden und Plätzen könnt ihr ihnen helfen eine neue Leidenschaft zu entdecken, sei es durch Yoga, backen, Tierzucht oder eine Zauberer-Show. Wie schön ein idyllisches Leben sein kann, will euch auch das nächste Spiel im „Herr der Ringe“-Universum zeigen: Ich habe fast alle „Herr der Ringe“-Spiele gezockt und das neuste könnte mein Highlight werden