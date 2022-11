Der Trailer zum neuen Steam-Spiel „Ship of Fools“ ist mit einem Sea Shanty untermal und stellt das bunte Seefahrer-Roguelite mit Koop vor. Das Game hat 86 % positive Wertungen und wird momentan im Herbst Sale 2022 reduziert angeboten.

Was ist Ship of Fools für ein Spiel? Es handelt sich bei Ship of Fools um ein Action-Roguelite, bei dem Spieler die zwei Fools (auf Deutsch: Narren) steuern: die einzigen Wesen, die närrisch genug sind, sich den Gefahren des Meeres zu stellen.

Eure Mission: Die Heimat vor einer großen Katastrophe bewahren.

Was sagt die Community zum Trailer von Ship of Fools? Viele User auf YouTube feiern den Song des Launch Trailers:

Lazywhisp: „Habe das Spiel nur wegen des Trailers gekauft. Nie davon gehört, davor. Aber jetzt, da ich es mit einem Freund gespielt haben, kann ich sagen, es macht wirklich Spaß“ (via YouTube).

Lephys: „Das ist einer der besten Spiele-Trailer, die ich je gesehen habe…“ (via YouTube)

Bob Smith: „Wir brauchen mehr Trailer mit einem Song im Hintergrund, das war großartig!!!“ (via YouTube)

Wie sieht das Gameplay in Ship of Fools aus? Gemeinsam mit euren Kameraden geht es an Bord des Schiffs „Stormrider“. Auf See müsst ihr euch in mehreren Runden gegen Meeresungeheuer zur Wehr setzen und diese mit euren Kanonen erledigen.

In den Seeschlachten könnt ihr neue Gegenstände freischalten, welche euch im weiteren Gameplay helfen und euch dabei unterstützen, die große Katastrophe abzuwenden.

Ein großer Aspekt des Spiels stellt die Zusammenarbeit mit eurem Kollegen auf dem Schiff dar. Ihr kämpft gemeinsam, repariert Schäden an Deck und führt mithilfe der Gegenstände verheerende Kombos aus. Ihr könnt das Spiel aber auch im Einzelspieler-Modus zocken.

Hier seht ihr einige Screenshot aus Ship of Fools

Noch ein Hinweis dazu: Für den lokalen Mehrspielermodus benötigt ihr einen Controller.

Natürlich darf auch die Schatzsuche nicht zu kurz kommen. Ihr könnt Inseln entdecken und versteckte Geheimnisse lüften. Verliert dabei jedoch nicht den „immerwährenden Sturm“ aus den Augen. Dieser blockiert bestimmte Seewege und ihr müsst Routen planen, um ihn zu umgehen.

Wie bewerten Spieler Ship of Fools? Das Game wird momentan als sehr positiv bewertet. Jedoch muss dazu gesagt werden, dass es bisher mit 372 Reviews erst sehr wenig Spieler-Feedback auf Steam gibt. Hiervon fallen aber 86 % positiv aus (Stand: 26. November 2022, via Steam).

Wie viel kostet Ship of Fools? Im Rahmen des großen Herbst Sales 2022 auf Steam bekommt ihr das Game noch bis zum 29. November 2022 im Einführungsangebot und spart euch 10 %. Statt 14,99 € zahlt ihr mit 13,49 € ein bisschen weniger.

Hier findet ihr noch einen weiteren Spieltitel, den es im Herbst Sale etwas günstiger zu holen gibt: Es handelt sich dabei um einen Taktik-Shooter auf Steam, der Anfangs einen schwieigen Start hatte, nun jedoch 93 % positive Reviews bekam.