Vermintide 2 begeistert 100.000 Spieler auf Steam – Der Nachfolger hat 78.000 allein in der Beta

Dazu kommt, dass mir Darktide tatsächlich zu düster ist. Seltsam, dass ich so etwas sage, aber die Level sehen alle einfach irgendwie eintönig aus. Sicher, wir spielen irgendwo in der Kanalisation einer monströsen Stadt. Da kommt halt kein Licht hin. Ich habe aber deutlich häufiger die Orientierung verloren, als ich zugeben würde.

„Darktide macht Spaß, hatte aber in der Beta im Vergleich zu Vermintide einige Schwächen. Obwohl 40k mit futuristischen Schusswaffen und Technologie besticht, fehlt all das irgendwie im Gameplay von Darktide. Wirklich viel geballert habe ich nicht, die meiste Zeit stand ich nach wie vor mit einem Knüppel oder Ähnlichem vor den Gegnern.

Wie sehen die Spielerzahlen für Darktide aus? Obwohl das Game bisher noch nicht erschienen ist, schaffte es bereits viele Spieler zu ergattern. Schon allein die Beta zockten bereits im Peak 78.744 Spieler (via SteamCharts ). Das ist insofern beachtlich, als dass nur Vorbesteller überhaupt Zugang zu dieser Beta haben. Zu Release könnten die Zahlen also noch einmal steigen.

Wie sehen die Spielerzahlen in Vermintde 2 aus? Der absolute Peak an Spielern in Vermintide 2 beträgt 104.134 Personen und wurde innerhalb der letzten 30 Tagen erreicht (Stand 25. November 2022, via SteamCharts ).

Worum geht es in Darktide? Der neueste Teil, Darktide, wird ein Koop-Shooter, der in einer dystopischen Fantasy-Welt spielt. Der Spieler handelt im Auftrag des Inquisitors und kann dabei mit bis zu 3 weiteren Personen als imperiale Soldaten gegen das Chaos und seine Anhänger kämpfen. Das Ziel: Die Kontrolle über die Makropolstadt Tertium erlangen.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist übrigens der Meinung, dass in einer perfekten Welt das größte MMORPG heute World of Warhammer wäre .

Vom Team des beliebten Spiels „Warhammer: Vermintide 2“ launcht am 30. November 2022 der nächste Titel ,„ Warhammer 40.000: Darktide “, auf Steam . Nachdem der Vorgänger bereits überaus erfolgreich war, lockte nun auch die Beta von Darktide schon eine Vielzahl von Spielern an.

