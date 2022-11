Ego-Shooter mit Sci-Fi-Setting startet auf Steam – Lässt euch im Koop um euer Überleben kämpfen

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Wie sieht das Gameplay in Dysterra aus? Ihr als Spieler müsst in einer trostlosen Welt um euer Überleben kämpfen. Dabei bleibt es euch überlassen, mit wem ihr zusammenarbeitet oder wen ihr angreift. Das Ganze findet in der Ego-Perspektive statt.

Was ist Dysterra für ein Spiel? Bei dem Titel handelt es sich um einen futuristischen Shooter mit Survival-Elementen. Das Spiel erinnert dabei an andere Sci-Fi-Shooter wie Halo, Destiny oder Fallout.

Am 23. November 2022 kommt der neue Shooter „Dysterra“ auf Steam. Nachdem sich das Spiel bereits im Juli 2021 in der Open Beta befand, startet es nun im Early Access .

