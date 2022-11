Steam: Herbst Sale 2022 startet in wenigen Stunden – Alles zum Start und Inhalten

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Parallel zu der Herbst-Aktion auf Steam beginnen außerdem ebenfalls am 22. November 2022 die Nominierungen für die Steam Awards, bei der die Spieler ihre Favoriten in elf unterschiedlichen Kategorien festlegen können:

Steam kündigt auf der Webseite im Rahmen der Herbst-Aktion haufenweise Rabatte auf der Spieleplattform an und liefern in einem Trailer bereits einen ersten Einblick in die Auswahl der reduzierten Titel.

