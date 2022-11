New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Aber auch unter den Stray-Fans sind sich viele einig, dass Stray zwar gut war, aber auch nicht „Game of the Year“-gut, da sieht man auch als Katzenfreund eher Elden Ring vorne.

Wer hat was dagegen? Obwohl Stray von vielen gemocht wird, fanden sich im Netz auch einzelne Stimmen, die kritisieren, dass Stray für die Game Awards nominiert wird. So schrieb ein Twitter-Nutzer: „Wenn Stray gewinnt, verliere ich endgültig all meine Hoffnungen für die Industrie.“

Insgesamt ist Stray also für 5 Preise nominiert, die Awards werden am 9. Dezember um 1:30 Uhr deutscher Zeit vergeben.

Beim Art Design und bei der „Best Game Direction“ tritt Stray erneut gegen die Riesen im Gaming an, wie Elden Ring, Horizon Forbiden West und God of War.

Stray ist auch als bestes Action Adventure nominiert und müsste hier an God of War Ragnarök oder Horizon Forbidden West vorbei.

Für welche Kategorien ist Stray nominiert? Stray ist tatsächlich für den wichtigsten Preis der Game Awards nominiert, für „das Spiel des Jahres.“ Damit ist man in einer Reihe mit Titeln wie A Plague Tale: Requiem, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Xenoblade Chronicles 3 oder Elden Ring, von dem wahrscheinlich alle ausgehen, dass es gewinnt.

Im Juli 2022 erschien das Adventure-Game Stray für PS4, PS5 und den PC. Kritiker waren von dem ungewöhnlichen Indie-Spiel angetan, in dem man eine Katze durch eine Cyberpunk-Welt steuert: Stray erhielt Wertungen, die sich auf 82 % bei Metacritic summierten. Jetzt wurde das Spiel sogar in 5 Kategorien für die „The Game Awards“ im Dezember nominiert. Aber das passt nicht jedem.

