Dead by Daylight und Attack on Titan ist eine irre Kombo, die viel besser zusammenpasst, als gedacht. Seht hier, wie gut das im Spiel aussieht.

Dead by Daylight trifft Attack on Titan: Irre Anime-Skins im Horror-Spiel

Stray ist auf dem besten Weg, eine Indie-Sensation zu werden. Für andere Spiele läuft es nicht so gut. BioWare hatte 2019 mit Anthem an den Erfolg von Destiny anknüpfen wollen. Jetzt wird der Shooter für 1 Cent verramscht.

Es spricht natürlich für die Hingabe und die Fähigkeiten des Entwicklerstudios, ein so überzeugendes Spiel geschaffen zu haben. Vielleicht können unsere Haustiere uns ja irgendwann sogar in die digitalen Welten begleiten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Täuschend echt: Seit seinem Launch am 19. Juli 2022 fesselt Stray die Spieler an die Bildschirme – und ihre Haustiere gleich mit. Auf Twitter teilten zahlreiche Nutzer die Reaktionen ihrer vierbeinigen Lieblinge.

Dead by Daylight trifft Attack on Titan: Irre Anime-Skins im Horror-Spiel

Stray wurde von dem französischen Dev-Team BlueTwelve Studio entwickelt und von Annapurna Interactive herausgebracht. Seht euch hier den offiziellen Launch-Trailer zum Release am 19.07.2022 an.

Das niedliche Cyberpunk-Adventure lässt Spieler in die Rolle einer Katze schlüpfen und eine dystopische Stadt voller Androiden erkunden. Seit seinem Release für PC und PlayStation sammelte das Spiel überwältigend positive Bewertungen von 97 % auf Steam. Doch nicht nur bei Menschen kommt Stray gut an, auch Hunde und Katzen sind verrückt danach.

Insert

You are going to send email to