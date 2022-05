Path of Exile 2 ist der Nachfolger zum beliebten Hack'n'Slay-RPG. Wir fassen alle bekannten Infos in einem kurzen Video zusammen.

Throne and Liberty (Project TL) hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spiele-Reihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, ...

Doch das Interesse an solchen Spielen ist da, meist gibt es aber ein Problem: die Rolle des Killers oder Monsters. Die ist oft undankbar und das Balancing ist ebenfalls so eine Sache.

Die Spieler gehen in 3 Akten Aufgaben nach, die am Ende zu einem Bosskampf führen. Bewaffnet ist die Truppe dabei mit jeglicher Art von Prügel und Schusswaffen. Munition ist aber rar gesät.

Was ist das für ein Spiel? Evil Dead: The Game ist ein asymmetrisches Survival-Abenteuer, in dem 4 Spieler gegen einen ebenfalls von einem Spieler gesteuerten Dämon ankämpfen. Der Dämon ist dabei so etwas wie der Regisseur des Matches.

Lost Ark und Elden Ring waren bisher die größten Titel auf MeinMMO im Jahre 2022 und zogen viele Spieler magisch an. Doch der Release-Hype ist durch und langsam lohnt es sich womöglich, den Blick in die Zukunft zu richten.

