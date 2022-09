Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Throne and Liberty (Project TL) hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spiele-Reihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, ...

Wie findet ihr Throne and Liberty? Schreibt uns gerne in die Kommentare.

Throne and Liberty sollte ursprünglich noch 2022 erscheinen, wurde jedoch auf die erste Hälfte 2023 verschoben . Das MMORPG soll einen weltweiten Release feiern, es ist jedoch noch nicht klar, wer der Publisher sein wird. Gerüchten zufolge ist Amazon als möglicher Publisher in Frage gekommen. Es wurde jedoch offiziell nichts bestätigt.

Throne and Liberty war ursprünglich als ein komplett anderes Spiel geplant und zwar Lineage Eternal. Es sollte an den großen Erfolg der Spiele-Reihe von NCSoft anknüpfen. Im Jahr 2017 wurde das MMORPG komplett überarbeitet und erhielt den Namen Project TL. Nun bietet das Spiel eine offene Welt sowie ein interessantes und actionreiches Kampfsystem mit Bosskämpfen und Belagerungen.

Throne and Liberty gilt als große MMORPG-Hoffnung 2023. Im Video erzählen wir euch, was das für ein Spiel ist und warum es so gut ist.

