Project TL wollte das große MMORPG 2022 werden, verschiebt Release nun doch – Ist aber angeblich fertig

Throne and Liberty (Project TL) hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spiele-Reihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, ...

Was haltet ihr von den neuen Infos? Habt ihr euch dieses Jahr auf TL gefreut, oder habt ihr die Verschiebung kommen sehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

TL verschiebt seinen Release: Am 12. August fand der Earnings-Call von NCSoft statt, bei dem das Unternehmen seinen Quartalsbericht vorstellte und anschließend einigen Investoren erlaubt, Fragen zu stellen. Natürlich ging es dabei auch um Throne and Liberty, das nächste große MMORPG des Entwicklers und Publishers.

