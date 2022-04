12 neue MMORPGs, die 2022 noch erscheinen sollen

Throne and Liberty (Project TL) hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spiele-Reihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, ...

Wie wahrscheinlich ist der Release 2022? 75 %. NetEase plant den Release im Westen nach eigener Aussage für das 4. Quartal 2022 und derzeit gibt es nichts, was dagegen sprechen würde. NetEase hat schon andere Spiele recht zügig in den Westen gebracht.

Für wen ist es interessant? Justice Online schlägt in eine ähnliche Kerbe wie Swords of Legends im Jahr 2021. Allerdings wirkt es etwas moderner, dynamischer und hat eine offene Welt. Wer auf der Suche nach einem neuen, chinesischen MMORPG ist, der sollte Justice Online im Auge behalten. Ein riesiger Hit wird das Spiel auf den ersten Blick aber nicht.

In den Grundzügen erinnert Justice Online an Swords of Legends Online, das 2021 bei uns erschienen ist . Allerdings setzt es auf ein dynamischeres Kampfsystem, eine komplett offene Spielwelt und abwechslungsreichere Biome, wie etwa Wüsten oder Felseinöden mit Lava.

Allerdings muss NCSoft mit Throne and Liberty abliefern, da bereits viel Geld in die Entwicklung geflossen ist. Ein kleines Nischen-MMORPG mit Autoplay wäre da viel zu wenig.

Für wen ist es interessant? Throne and Liberty richtet sich an MMORPG-Fans, die auf ein neues Action-Spiel aus Korea warten, das zudem ein wirklich großes Budget hat. Das PvP scheint eine wichtige Rolle zu spielen, wobei unklar ist, ob ihr dazu gezwungen werdet.

Was ist das für ein Spiel? Was ist das für ein Spiel? TL wurde ursprünglich als Lineage 3 oder Lineage Eternal angekündigt. Allerdings wurde es 2017 von Grund auf überarbeitet , um ein „echtes Next-Gen-MMORPG“ zu werden.

Alle Titel, die hier genannt werden, haben ihren Release offiziell für 2022 bei uns im Westen angekündigt. Wir verraten euch, was die Spiele ausmacht und wie wahrscheinlich ihr Release in diesem Jahr ist.

Was ist das für eine Liste? Auf MeinMMO stellen wir euch regelmäßig neue MMORPGs vor, die noch erscheinen sollen. Damit ihr nicht den Überblick verliert, welche Spiele gerade in Entwicklung sind, haben wir diese Liste erstellt.

