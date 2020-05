Fractured soll ein klassisches Sandbox-MMORPG werden, bei dem die Spieler ihren eigenen Weg gehen und dank SpatialOS riesige Welten erkunden sollen. Finanziert wurde es über Kickstarter. Fractured verzichtet jedoch auf klassisches Leveln. Stattdessen lernt ihr über ein Knowledge-System neue Fertigkeiten, die ihr danach in bestimmten Herausforderungen meistern müsst. Im Fokus stehen außerdem das Crafting und der besondere Umgang mit dem PvP, das an Rassen gebunden ist. Derzeit befindet sich das MMORPG in der Alpha, an der Backer bereits teilnehmen können. Zudem gibt es unregelmäßig Stresstests, bei denen jeder mitmachen kann. Ein Release steht frühstens 2021 bevor.