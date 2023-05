Amazon tut sich mit Embracer zusammen und bringt ein neues MMORPG im Herr-der-Ringe-Universum. Gleichzeitig leakt ein Mitspieler der Beta von Throne and Liberty fast 10 Minuten neues Gameplay zum nächsten großen MMO. Das und mehr im MMORPG-Wochenrückblick.

Die Highlights der Woche:

Die Diskussion der Woche: Unser WoW-Dämon Cortyn ist der Meinung, dass WoW sich seit Jahren nicht mehr so gut anfühlte, wie jetzt und löst damit eine Diskussion aus. Was sagt ihr dazu?

Der Aufreger der Woche: Pearl Abyss zeigt mit dem neuen Trailer zu Black Desert Online, dass Grind weniger wichtig wird. In dem Spiel, was für seinen Grind bekannt ist. Das kommt bei den Spielern eher gemischt an.

Guild Wars 2 geht weiter und Herr der Ringe Online antwortet auf Amazons Herr-der-Ringe-MMO

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Nightingale verschiebt seinen Release und Fractured könnte bald wiederkommen

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Die Macher von Worlds Adrift kündigen ein neues MMO mit Luftschiffen an, diesmal hört es auf den Namen Lost Skies (via massivelyop).

NetEase gründet ein neues Studio unter Jack Emmert, das ein MMO in der Welt von Warhammer machen soll (via mmorpg.com).

Nightingale ist ein Survival-PvE-MMO, das eigentlich schon längst hätte spielbar sein sollen. Nun verschieben die Entwickler den Early-Access auf Herbst 2023 (via mmorpg.com).

Fractured Online beginnt mit der Account-Migration von Gamigo und erzählt, dass es schon Ende Mai einen neuen Build geben könnte, damit die Fans weiterspielen können (via mmorpg.com).

Das waren die News der Woche in der Welt der MMORPGs. Haben wir etwas Wichtiges vergessen? Habt ihr selbst irgendetwas richtig Cooles erlebt und möchtet davon berichten? Oder findet ihr gar eine der News gar nicht so wichtig? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO, wir freuen uns auf eure Meinung.

EVE Online: Absurder Plan eines Spielers wird zum größten Raub der Geschichte des MMORPGs – Dieb erbeutet über 20.000 €