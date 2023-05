Ein „Sword Art Online“-MMORPG ist für Steam angekündigt – Das steckt dahinter

Der neue Trailer von Clash of Clans landet in den YouTube-Trends auf Platz 1 – „Hoffentlich kommt irgendwann ein Film“

Dabei könnt ihr euch auch zu Gilden zusammenschließen, um etwa die schwierigsten Bosse zu bezwingen und die beste Ausrüstung zu ergattern. Allerdings soll das Spiel auch stark auf Grind setzen, gerade in den höheren Ebenen. Wer hier keine Ausdauer beweist – oder reales Geld auf das Problem wirft – wird also eine ganze Welt beschäftigt sein.

Das Spielt erzählt nämlich eine alternative Geschichte der ersten SAO-Staffel. Das heißt, ihr kämpft an der Seite von Kirito und Asuna in Aincrad und versucht, aus dem Spiel zu entfliehen. Ihr seid selbst einer der Helden, ein ehemaliger Beta-Tester, und habt dementsprechend einen Vorteil gegenüber vielen anderen Charakteren.

Was ist der Haken? Sword Art Online: Integral Factor existiert bereits seit 2017 – nämlich als Mobile Game. Für viele Hardcore-MMO-Fans dürfte das also direkt ein rotes Tuch sein. Bisher ist auch noch nicht abzusehen, wie gut die Umsetzung auf dem PC sein wird und wie umfangreich etwa die Anpassung für das Interface sein wird, das bisher nur in der Mobile-Variante verfügbar ist.

Seit Jahren ist es ein Traum von Anime-Fans und Gamern gleichermaßen. Ein MMORPG, das in der Welt von „Sword Art Online“ spielt. Auch wenn die in der Serie genannte „Full Dive“-Technologie noch ein paar Jahre entfernt zu sein scheint, wäre ein MMORPG als Übergangslösung ausreichend. Bisher gab es für den PC allerdings vor allem Single-Player-Abenteuer im SAO-Universum, die eher für Story- und JRPG-Fans gedacht waren.

