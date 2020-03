Komplett im Spiel versinken und mit dem Gehirn das Erlebte steuern wie in Sword Art Online oder Matrix? Der Steam-Chef Gabe Newell denkt, wir sind schon nah am „Computer-Hirn“-Interface dran.

Für viele Spieler und Anime-Fans ist es ein lange gehegter Wunsch. Die Möglichkeit, vollkommen in einem Spiel versinken zu können und mit Gedankenkraft das Spiel zu steuern, klingt nach noch weit entfernter Science-Fiction. Doch der Steam-Chef Gabe Newell sieht das anders.

Er denkt, dass wir schon viel näher an einem solchen Szenario sind, als die Menschen glauben.

Wer spricht da? Gabe Newell ist einer der Mitbegründer von Steam (Valve) und dürfte damit zu den mächtigsten und einflussreichsten Männer im Gaming-Geschäft zählen. Immerhin nutzen Millionen Spieler weltweit seinen Dienst, um jeden Tag Spiele zu spielen oder sich neue Games herunterzuladen. Steam ist ein kleines Imperium und entsprechend Gewicht hat auch das, was Newell sagt.

„Wir sind viel näher an der Matrix, als die Leute begreifen“

Was hat er denn gesagt? In einem Interview mit IGN sprach Newell darüber, wie nah wir mit der Technologie bereits an Science-Fiction-Filmen wie etwa der Matrix sind. So sagte er:

Wir sind viel näher an der Matrix, als die Leute begreifen. Aber es wird nicht „The Matrix“ sein. „The Matrix“ ist ein Film und dem fehlen all die interessanten, technischen Feinheiten und wie merkwürdig eine Welt nach einem Hirn-Computer-Interface sein wird. Das wird eine riesige Auswirkung auf die Art von Erfahrungen haben, die wir für Menschen erschaffen können.

Außerdem denkt Newell, dass die Gaming-Industrie kurz vor einem großen Umbruch steht. VR würde auf ein ganz anderes Niveau angehoben werden. Für bisherige Formen der Unterhaltung könnte das ein „Auslöschungs-Ereignis“ sein – wer den technischen Schritt verschläft, werde rasch unbedeutend.

Gehirn-Spiel-Interface macht Sword Art Online möglich

Wie ist das in Sword Art Online? Im populären Anime „Sword Art Online“ (einer unserer besten Serien zu MMOs) tauchen die Spieler nicht nur über eine VR-Brille in die Spielwelten ein, sondern mit dem ganzen Bewusstsein.

Hardware verbindet sich quasi mit dem Gehirn und projiziert so das Spielgeschehen direkt in die Köpfe der Spieler. Gesteuert wird das Spiel dann ebenfalls über Gedanken, die von der Hardware ausgelesen werden. Es ist damit so, als würde man das Spiel live erleben.

Im Anime nimmt das eine recht düstere Wendung, denn die Spieler werden gegen ihren Willen in der Welt gefangen gehalten – doch davon sind wir in der Realität wohl doch noch etwas entfernt.

Was glaubt ihr, von welchem Zeitraum spricht der Steam-Chef hier? Sehen wir solche Technologie bereits in diesem Jahrzehnt? Oder braucht das doch noch deutlich länger?

