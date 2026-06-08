„Andere haben Hobbys, ich hatte Deadlines“ – Nach 12 Jahren YouTube zieht Julien Bam ein Fazit

Der deutsche Content Creator Julien Bam war auf YouTube lange Zeit dafür bekannt, hochaufwendige Videos zu produzieren. Sie waren Kurzfilme, die von der Community geliebt wurden. Jetzt redet der YouTuber darüber, was diese aufwendigen Produktionen für ihn selbst bedeuteten.

Welches Fazit zieht Julien Bam? Julien Bam war lange Zeit auf YouTube dafür bekannt, aufwendige Kurzfilme mit seinem Team zu produzieren. Der Preis, den der YouTuber für seine Videos zahlen musste, war anscheinend seine mentale Gesundheit.

Denn nach Abschluss seiner Hauptvideos, die er jahrelang hochlud, fiel der YouTuber in ein emotionales Loch und in eine extreme innere Leere. Er habe das allererste Mal seine eigenen Gedanken gehört, meint er, und führt weiter aus:

Und das Ding ist, ich konnte diese ganze Stille gar nicht genießen, weil ich ja auch mein Gehirn 12 Jahre lang darauf programmiert habe, dass es nur zwei Zustände gibt: Vollgas oder existenzielle Krise. Dazwischen war bei mir gar nichts. Andere Leute haben Hobbys, ich hatte Deadlines; andere Leute haben Feierabend gemacht und ich dachte: Feierabend? Ist das ein neues Schnittprogramm? , und das ist funny, bis es nicht mehr funny ist.



– Julien Bam auf YouTube (ab 04:52)

Sein Workaholic-Lifestyle habe zur Folge gehabt, dass er andere Dinge in seinem Leben extrem vernachlässigt habe, wie unter anderem Familie, Freunde, Beziehungen, Liebe, Gesundheit und sich selbst. Es habe ein halbes Jahr gebraucht, um zu lernen, wie man abschaltet, um einfach mal zu atmen (Quelle: YouTube ab 5:55).

Einige YouTuber produzieren sogar echte Kinofilme. So wie der US-amerikanische YouTuber Markiplier:

Video starten In Iron Lung kämpft der YouTuber Markiplier in einem U-Boot ums Überleben Autoplay

Julien Bams 12 Jahre auf YouTube

Was hat Julien Bam auf YouTube genau gemacht? Der YouTuber Julien Bam erstellte seinen gleichnamigen YouTube-Kanal im Jahr 2012 und lud seine ersten Videos vor rund 13 Jahren hoch. Doch schon zuvor war Julien Bam auf YouTube zu sehen, nämlich auf dem YouTube-Kanal JuBaFilms, auf dem er mit zwei seiner Freunde durchchoreographierte Kurzfilme hochlud.

Seine Begeisterung für Kurzfilme nahm Julien Bam mit herüber auf seinen Hauptkanal und produzierte über lange Zeit hinweg aufwendige Sketche wie beispielsweise Märchen in Asozial oder Songs aus der Bohne . Diese Videos fanden großen Anklang bei der Community und Julien Bam wurde auf der Plattform als der YouTuber bekannt, der enormen Aufwand in seine Videos steckte.

Vor 7 Jahren kündigte er an, bald seine Hauptvideos auf seinem YouTube-Kanal einstellen zu wollen und nur noch ein paar wenige zu produzieren. Diese wenigen Videos streckten sich dann bis zum März 2025: Julien Bam lud das Finale hoch und beendete damit die Reihe und eine gespielte Feindschaft.

Habt ihr die Hauptvideos von Julien Bam aktiv verfolgt? Schreibt es uns in die Kommentare!

Mittlerweile scheint es Julien Bam besser zu gehen, da er viel umherreist, Pause machen und sich auf andere Projekte konzentrieren kann. Unter anderem möchte der YouTuber nun wieder mehr Zeit in den Umbau seines Pools stecken: Nach über 5 Jahren beendet der YouTuber Julien Bam sein größtes Projekt, kann sich endlich um seinen Pool kümmern